ProKazan.ru рекомендует

FEDUK | LAB с Антоном Беляевым​. 16+

"Lab" — новый музыкальный проект Антона Беляева, куда артисты будут приходить, чтобы обсудить своё творчество и исполнять песни живьём. Feduk исполнил "Ламбо", но главный момент — кавер на "Минимал" Элджея.

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Джейн Остин. Книга "Гордость и Предубеждение". 16+

В семье Беннет пятеро дочерей и конечно, заботливые родители души не чаят в своих красавицах, но всех их нужно выдать замуж. И тут как нельзя кстати, по соседству поселяется мистер Бингли, джентльмен юных лет.

Среди друзей и приятелей мистера Бингли, конечно, много достойных джентльменов, которые могли бы составить пару дочерям Беннетов. В числе прочих, мистер Дарси - чрезвычайно заносчивый и высокомерный господин, знакомится с Элизабетт, также весьма своенравной леди. И тут нашла коса на камень, чем же закончится их нешуточное противостояние?

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Cream Soda. Клип "Комета" 16+

В очередной раз одним из авторов клипа стал Александр Гудков, а также привлек к съемкам Александру Бортич. В клипе рассказывается история о том, как деспотичный Дед Мороз привез себе новую Снегурочку, а старую выставил за дверь. Ничем хорошим это закончиться явно не могло.

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Скриптонит. Альбом "2004". 16+

"Я начал писать этот альбом чуть больше года назад. Рэп-альбом записывать я не собирался, но тем не менее новые песни писались и почему-то довольно легко. В альбоме — 24 трека, но песен — всего 16, остальное — это интерлюдии и небольшие приветы от моих друзей. Это первый альбом, на который я написал всю музыку сам, хоть и на других записях большая часть музыки тоже была моей. В нем нет концепции повествования или сюжетной линии, объединяющей песни, но звучит он цельно и для меня лично очень особенно. Наверно, потому, что почти весь он сделан при помощи всяких аналоговых синтов и драм-машин и звучит тепло, как в 2000-х. Для меня это первый альбом, который я могу слушать фоном и не думать о том, что это моя запись" - говорит Адиль о своем альбоме.

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Сериал "Рождественская песнь". 16+

Сюжет повествует о скряге Эбенезере Скрудже, который давно уже разочаровался в людях, ненавидит их и признают только деньги и власть денег. В последующие три ночи к Скруджу приходят три духа, которые помогают изменить отношение к жизни.

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Шура х Азамат х Дмитрий Губерниев в YouTube-шоу "Что было дальше?". 18+

Шура и спортивный комментатор, в последнее время слишком часто заходящий в ютуб (см. его последнее появление в "Коммент ауте") пришли в шоу, где надо делать вид, что ты не замечаешь, как банда комиков над тобой угорает.

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Anacondaz и Noize MC. Клип "Пусть они умрут" . 18+

Видеоряд построен на жутких образах. В клипе можно увидеть говорящих садовых гномов, которые вызывают демонов. А один из участников Anacondaz играет пугало, поющего в пустынном поле, и утопленника с дырой в груди. А Noize MC предстает в образе космонавта с кровавыми глазами, а после у его героя вместо головы появляется кормушка для птиц.

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