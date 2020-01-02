Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

17:30, сегодня
«Я увидела глубокие раны возле глаза от когтей»: мистические истории из жизни
18:00, сегодня
Пять автомобилей попали в ДТП в Казани
17:18, сегодня
В Казани состоится конкурс на самого креативного снеговика
10:00, 30.12.2019
В честь Нового года казанцам раздали 200 мандаринов
17:04, сегодня
Юная флейтистка из Казани попала в новогодний выпуск «Лучше всех!»
15:06, сегодня
Tatarstan Super Good. Тест: угадай, кто из татарских исполнителей это поет
13:25, сегодня
В Татарстане трое жителей выиграли по миллиону рублей в «Столото»
12:58, сегодня
За два праздничных дня на территории РТ произошло около 20 пожаров
12:48, сегодня
В РТ под лед провалилась «Нива» с двумя людьми
12:34, сегодня
«Дружелюбный, как хаски, ленивый, как кот»: казанцы шутят в приложении для знакомств
12:30, сегодня
С улиц Казани за сутки вывезли около 4 тонн снега
09:50, сегодня
«Я живу в хрущевке, а не в хрущобе!»: Топ ремонтов хрущевских квартир
09:32, сегодня
В Татарстане собирают деньги на лечение ребенка с сепсисом и пневмонией
08:59, сегодня
В Челнах первая пара 2020 года зарегистрировала брак
08:41, сегодня
Как бороться с новогодней депрессией: советы психолога
08:20, сегодня
Эксперт ВОЗ объяснил, почему рассол бесполезен после застолий
18:37, 01.01.2020
Казанский астролог о 2020 году: настало время стабилизировать настроение
15:44, 01.01.2020
До конца праздников, Казанский транспорт работает по графику выходного дня
15:08, 01.01.2020
Начало зимы 2020 в Казани будет приятнее лета 2019
14:31, 01.01.2020
Новая станция метро «Сахарова» в процессе: Казметрострой опубликовал фото строительных работ
13:13, 01.01.2020
Новый тренер казанского «Рубина», записал свое новогоднее видео поздравление
12:45, 01.01.2020
На трассе в сторону Челнов, произошла смертельная авария с внедорожником
12:30, 01.01.2020
Как пережить 1 января: казанский шеф-повар поделился рецептами от похмелья. 18+
12:11, 01.01.2020
В новогоднюю ночь, в Казани стало больше местных жителей
11:40, 01.01.2020
В Казани не будет проблем с парковкой до конца праздников
10:49, 01.01.2020
Челнинцев стало больше почти на 7000 человек
10:13, 01.01.2020
Под челнами сбили насмерть сидящего у дороги человека
10:03, 01.01.2020
Чем заняться в новогодние каникулы в парках Казани: полное расписание
09:50, 01.01.2020
Казанцам возможно придется платить за переводы по номеру телефона
09:20, 01.01.2020
Казань будут очищать усатые снегоуборщики
09:13, 01.01.2020
Сотрудники Следкома РТ поздравили с Новым годом многодетного отца-одиночку, чья жена умерла в родах
02:30, 01.01.2020
Привет, 2020: как казанцы встретили Новый год. Фоторепортаж
18:12, 31.12.2019
Житель Казани выиграл в лотерею загородный дом
17:54, 31.12.2019
В январе в Казани откроется музей-мемориал Великой Отечественной войны
17:44, 31.12.2019
В начале января в Казани состоится первенство по бильярду
17:30, 31.12.2019
В Национальном музее РТ выставят личные вещи Екатерины II
17:05, 31.12.2019
В начале года в Казани ожидается теплая погода
16:01, 31.12.2019
Под Казанью появилась огромная мышь из снега
15:43, 31.12.2019
Стал известен график работы общественного транспорта Казани в праздничные дни
15:28, 31.12.2019
В Татарстане при пожаре погиб пожилой мужчина
14:02, 31.12.2019
В Челнах трёхлетняя девочка получила ожоги второй степени, будучи в детском саду
13:25, 31.12.2019
Летевший в Пермь самолет сел в аэропорту Казани из-за непогоды
12:59, 31.12.2019
31 декабря снег с улиц Казани будут убирать 286 единиц специальной техники
12:43, 31.12.2019
«Пусть волшебный праздник исполнит самые заветные мечты!»: Метшин поздравил казанцев с Наступающим
12:18, 31.12.2019
Казанский «Зенит» снял пародию на фильм «Один дома»
11:47, 31.12.2019
На Комарова в Казани наехали на водителя троллейбуса
10:54, 31.12.2019
Известно, какие центры оформления ДТП будут работать в Казани в новогодние праздники
10:39, 31.12.2019
Венедиктов анонсировал номер журнала «Дилетант», посвященный татарам и Татарстану
10:29, 31.12.2019
Минниханов исполнил новогоднее желание еще одного ребенка
10:09, 31.12.2019
В Казани сняли на видео лисицу
09:52, 31.12.2019
Минниханов поздравил жителей Татарстана с Новым годом
09:47, 31.12.2019
Казанцы могут встретить новый год на двух праздничных площадках
09:21, 31.12.2019
В Казани экс-росгвардейцу дали срок за взятку машиной
09:17, 31.12.2019
В России может появиться презумпция согласия на посмертное донорство органов
21:43, 30.12.2019
«Казметрострой» опубликовал фото строительства новой станции метро в Казани
20:08, 30.12.2019
Нимфоманки, экс-заключенные, «Шиес-2»: что волновало казанцев в 2019 году?
19:48, 30.12.2019
В Казани экипажи автобусов наградили за лучшее новогоднее оформление
17:55, 30.12.2019
На елочных площадках Казани в Новый год будет дежурить 300 полицейских
17:38, 30.12.2019
В Татарстане 10 человек пострадали после алкогольных застолий
16:45, 30.12.2019
В Челнах пропала 14-летняя школьница
16:39, 30.12.2019
В историческом центре Казани построят «клубный» жилой комплекс
16:37, 30.12.2019
Пресс-служба Минниханова: глава Татарстана ничего не дарил супруге экс-президента Киргизии
15:32, 30.12.2019
В РТ на месте пожаров обнаружили два мужских трупа
15:20, 30.12.2019
Дед Мороз: «Челнинки загадывают женихов, а мужчины – тройную зарплату на заводе»
15:08, 30.12.2019
Соцработница из Мамадыша стала новой «жертвой» Агины Алтынбаевой
14:41, 30.12.2019
История кассирши, ограбившей банк, стала самым обсуждаемым событием в РТ
13:52, 30.12.2019
Челнинец сбежал из больницы и без вести пропал
11:37, 30.12.2019
В Татарстане подросток порезал сожителя матери
11:19, 30.12.2019
Замруководителя исполкома Нижнекамского района на корпоратив оделся пчелой
09:27, 30.12.2019
Победительница конкурса Playboy из Челнов опубликовала обнаженное фото с Кридом
22:19, 29.12.2019
В Татарстане ожидается резкое похолодание, а следом - плюсовая температура
10:57, 29.12.2019
Читайте этикетку: в Роскачестве рассказали, как выбрать правильное шампанское
09:27, 29.12.2019
Челнинка пыталась прыгнуть с 8 этажа, но передумала. Ей потребовалась помощь
08:30, 29.12.2019
К защите экологии в Татарстане привлекут искусственный интеллект
16:42, 28.12.2019
«Хочу побывать в пожарной части»: Минниханов исполнил желание 6-летнего ребенка
16:23, 28.12.2019
На Урале три бабушки организовали подпольное производство алкоголя
14:51, 28.12.2019
В РТ увеличат пособия за рождение первенцев
18:16, 15.12.2019
Житель РТ, находясь в колонии, украл деньги у подруги из Чувашии
10:52, 15.12.2019
Синоптики рассказали, когда в Татарстане пойдет снег
11:20, 14.12.2019
В Зеленодольске вторые сутки ищут пропавшую девочку
12:57, 11.12.2019
В Зеленодольске жильцы дома жалуются на большую свалку мусора во дворе
10:56, 11.12.2019
Президент Республики посетил комбинат «Майский» в Зеленодольском районе
10:28, 11.12.2019
Главгосэкспертиза одобрила проект МСЗ Зеленодольском районе
17:23, 10.12.2019
Как правильно выбрать сладкий и безопасный подарок для ребенка на Новый год
15:50, 10.12.2019
МЧС РТ предупреждает об ухудшении дорожных условий
15:00, 10.12.2019
Рустам Минниханов открыл новый учебный корпус в Зеленодольском районе
12:37, 10.12.2019
Зеленодольский лыжник Андрей Ларьков завоевал «серебро» на Кубке мира
11:42, 10.12.2019
В Зеленодольском районе пресечена незаконная добыча полезных ископаемых
10:22, 10.12.2019
В Зеленодольске осудили бывшего директора МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»
15:27, 09.12.2019
Житель Йошкар-Олы осуждён за грабёж в Зеленодольске
13:39, 09.12.2019
Казанская прокуратура посетила исправительную колонию №5 в Зеленодольском районе
11:40, 09.12.2019
Туристическая эко-деревня появится В Зеленодольском районе
11:27, 09.12.2019
Масштабный проект «Большой Зеленодольск» могут снова запустить в регионе
09:54, 09.12.2019
Для поселка Васильево предложили разработать отдельную программу развития
14:08, 07.12.2019
В Зеленодольске закрыли игровые аппараты, а организатора наказали
09:54, 07.12.2019
Зеленодольский музей спорта отметил юбилей
16:15, 06.12.2019
Зеленодольская полиция накрыла подпольный зал с игровыми автоматами
12:44, 06.12.2019
В Зеленодольском районе откроют 4 новых кинозала
11:49, 06.12.2019
В Зеленодольске узбекистанец попал под суд за велосипед
11:02, 06.12.2019
Посиделки с друзьями обернулись для Зеленодольца уголовным сроком
16:48, 05.12.2019
Прокуратура проверила Зеленодольский ломбард
16:11, 05.12.2019
В Зеленодольске прошел всероссийский конкурс в центре развития «Seven Kids»
Фото: pixabay.com

«Я увидела глубокие раны возле глаза от когтей»: мистические истории из жизни

Cегодня, 17:30 38 2 Автор: prokazan.ru
Рассказываем странные истории, не поддающиеся логике

Наверняка, вы в своей жизни хоть раз сталкивались с чем-то необъяснимым. Скорее всего, вы всегда находили этому явлению более или менее логическое оправдание. При желании, мои истории тоже могут быть объяснены научно. Вам решать — верить в паранормальную сущность явлений или пытаться найти им логическое объяснение.

Как-то мне приснился жутко реалистичный сон, в котором мой любимый бросал меня. Я стояла на коленях перед ним вся в слезах. На утро я рассказала своему парню о сне, он рассмеялся и, обняв меня, заверил, что это полная глупость. Через месяц он ушел к другой девушке.

Однажды на своем рабочем столе я обнаружила странную фигуру, сложенную из канцелярских булавок. К концу дня об этом незначительном происшествии я благополучно забыла. На следующий день мы с подругами отметили мой День рождения, разошлись по домам. В полночь я проснулась от жуткой боли в районе глаза. Спросонья я очень испугалась, побежала к зеркалу, мне показалось, что я лишилась глаза. В ванной я увидела глубокие кровавые раны возле правого глаза, оставленные когтями. Они были расположены горизонтально, одна была в миллиметре от глаза, другие расположились ниже. Я совру, если скажу, что у меня дома нет кота. Он есть, однако он ни разу не проявлял себя подобным образом. Ни до, ни после этого случая.

На съемной квартире, в которой я как-то жила, на стене висели огромные старинные часы. Они стояли, и я не обращала на них внимания. Однажды я лежала в кровати и переписывалась с друзьями в социальных сетях, как вдруг услышала какой-то мерный стук из кухни. Я подумала, что это исходит от соседей. Однако звук не прекращался. Я пошла проверить и обнаружила, что часы на стене пошли.

Еще один случай произошел на той же квартире. Я тогда занималась генеральной уборкой и решила заглянуть на антресоль. Туда я еще ни разу не заглядывала, не было времени и желания. И вот, взяв стул, я подтянулась к полке, открыла дверь, там оказалась куча хозяйского хлама: пожелтевшие советские обои, одежда, книги, фотоальбомы, свечи... Вернувшись в комнату, я присела на стул у компьютера, как вдруг услышала громкий, короткий хлопок прямо позади себя. Оказалось, на люстре из патрона выпала лампочка. Выпала и разбилась вдребезги.

Как бы вы объяснили упомянутые события? Поделитесь с нами своими мистическими историями.

читайте также:

Юная флейтистка из Казани попала в новогодний выпуск «Лучше всех!»
РПЦ выступает против закона о домашнем насилии
«Дружелюбный, как хаски, ленивый, как кот»: казанцы шутят в приложении для знакомств
Колдун предсказал, что будет с Челнами в ближайшие 10 лет
Нимфоманки, экс-заключенные, «Шиес-2»: что волновало казанцев в 2019 году?
Снег, укулеле, счастье для всех: что казанские школьники просят у Деда Мороза
Казанцы не спешат платить «лицом»: репортаж из нового «Магнита»
«Что мы оставим нашим детям? Газовую камеру?»: Жители Дербышек снова митингуют
Четырнадцатилетний парень из РТ получил 150 тысяч рублей, играя в игры
«Уже все всё поняли»: протестующие под Казанью татарстанцы высказались о Путине
«Меня называли Ларой Крофт»: как живут казанцы с редкими именами
«Чего ты позоришься?»: пьяный мужчина устроил дебош в казанском автобусе
Мы против насилия и агрессии: протестующие под Казанью опубликовали хартию
В РТ определены даты праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам
Секс, бизнес и «домашка»: о чем казанцы болтают с таксистами
В Казани сдали очередной «проблемный дом» в ЖК «Молодежный»
«Пара друзей принесли клопов домой»: казанцы рассказали о прелестях съемного жилья на Новый год
«Бой курантов застал меня в туалете»: казанцы рассказали о новогодних приметах
В Казани выявили еще один случай кори, а жители не спешат вакцинироваться
«А это точно 89-ый?»: Казанцы первыми в России протестировали новый автобус
«Черная пятница» в Казани: как это было
«Пусть пожалует»: подопечный казанского приюта пригласил Путина на Новый год
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
02 января 2020
17:59
Странные истории , неподдающиеся логике ? Ой , да на каждом шагу и у каждого . Например мизерные зарплаты и пенсии , на фоне роста цен на всё. Мистика просто.
Обезьянка
0
02 января 2020
18:10
Со мной был очень мистичный случай. Во сне ,меня трогали мужики, с огромными гениталиями. А когда я проснулся, мои трусы были мокрыми. Белая и липкая субстанция. Мистика какая-та.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

15:04, 31.12.2019
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающими праздниками по телефону
21:47, 30.12.2019
Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака
19:00, 28.12.2019
Успеть до 2020: что делать казанцам, чтобы появилось новогоднее настроение
11:49, 27.12.2019
Финансовый рынок сегодня: КПКГ «ГозЗайм» - 8 лет!
12:24, 29.12.2019
В Ульяновске мальчик умер после елки в детсаду
15:44, 24.12.2019
Новорожденного ребенка нашли в подъезде возле лифта
15:16, 20.12.2019
Молодой отец насмерть загрыз трехмесячного сына
17:06, 17.12.2019
С января по май у россиян будет возможность отдыхать больше
11:06, 17.12.2019
Прохожие обнаружили тело младенца в пасти бродячих собак
10:52, 17.12.2019
У двух известных марок чая обнаружены пестициды
16:52, 16.12.2019
8-летнего мальчика ставили коленями на гречку, из-за чего она вросла ему в кожу
16:19, 16.12.2019
В Нижегородской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие
13:25, 16.12.2019
В Пермском крае школьница убила собаку электрошокером
17:59, 15.12.2019
В Нижегородской области депутат на открытии школы подарил чиновникам вазелин
08:22, 10.12.2019
С 2020 года WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей
20:12, 05.12.2019
В институте Pantone назвали главный цвет 2020 года
21:15, 03.12.2019
В Белгороде взорвался жилой дом
17:05, 03.12.2019
С 2020 года россиян переведут на электронные трудовые книжки
16:10, 02.12.2019
Траур в Забайкалье: ДТП с автобусом унесло жизни 19 человек
15:19, 02.12.2019
В парке Екатеринбурга нашли тело мальчика, которого родители воспитывали плеткой
22:19, 30.11.2019
Во время аварии погиб пилот: под Новороссийском сегодня утром разбился вертолет
21:58, 30.11.2019
Соцсети: драка учителя с учеником попала на видео
18:49, 29.11.2019
Роскомнадзор опубликовал список СМИ, которые распространяют фейковые новости
18:28, 29.11.2019
Школьник избил таксиста и угнал его автомобиль
17:04, 28.11.2019
Малоимущую семью с ребенком из Новосибирска оставили жить в дырявом доме
16:31, 28.11.2019
«Я до последнего не верил»: ребенок умер из-за увольнения уникального врача
15:06, 28.11.2019
Дойти до финала: жена футболиста увеличила компенсацию с 10 до 42 млн руб
16:43, 21.11.2019
Путин назвал новые правила прохождения медкомиссии чушью
15:29, 21.11.2019
При ухудшении здоровья водителей будут лишать прав без суда
16:58, 18.11.2019
Фотосессия руферов на крыше «Москва-Сити» закончилась дракой
12:51, 18.11.2019
Татарстанец на буханке объездил весь земной шар
10:23, 18.11.2019
В Астрахани игроки и болельщики устроили драку на футбольном поле
17:22, 14.11.2019
Уровень жизни растет: в 2020 году увеличится размер больничных и детских пособий
16:57, 02.11.2019
Электронный ПТС, обязательный тахограф: 1 ноября в силу вступили новые законы РФ
15:14, 02.11.2019
Минздрав против соли: она провоцирует высокое давление, инфаркт и инсульт
11:43, 02.11.2019
Шойгу раскритиковал работу командиров части, где служил Шамсутдинов
11:22, 02.11.2019
Лазейка в законе о самозанятых: как компании уклоняются от оплаты налогов
20:54, 30.10.2019
«Небогато, зато дружно». Сергей Шнуров посвятил стихи российским пенсиям
20:19, 30.10.2019
«Это шок». Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла
11:29, 30.10.2019
35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
08:49, 30.10.2019
Мужчина убил собутыльников, а потом съел их
16:40, 29.10.2019
Россияне собирают деньги на адвоката солдату, расстрелявшему сослуживцев
14:01, 29.10.2019
Преступная группа из Елабуги задержана в Удмуртской республике
09:35, 29.10.2019
В Челябинской области девятимесячный младенец умер от голода
09:03, 29.10.2019
Питерский школьник жестоко убил свою мать
15:06, 28.10.2019
Ученые обнаружили страшные последствия для здоровья офисных работников
10:24, 28.10.2019
Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
09:15, 28.10.2019
В России женщина выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем
10:10, 27.10.2019
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
09:35, 27.10.2019
«Убирайте ваш половой член». В России парочку накажут за утехи на борту самолета
11:45, 26.10.2019
Ученые определили пять вредных сочетаний продуктов: среди них хлеб с вареньем
16:34, 25.10.2019
С 1 января планируют увеличить МРОТ
11:24, 25.10.2019
На кого лучше учиться: названы самые востребованные профессии будущего
08:58, 25.10.2019
В России изменится транспортный налог
13:14, 24.10.2019
Ученые научили крыс водить машину
13:06, 24.10.2019
Правда от диетологов: этим людям нельзя есть яйца
11:58, 24.10.2019
За 30 лет из России «утекло» 1 трлн долларов
08:21, 24.10.2019
Худшие фильмы: скоро в России появятся «доски позора»
12:05, 23.10.2019
Телефонные мошенники придумали новые схемы афер
10:15, 23.10.2019
В России гречка подорожает на 50%
16:19, 22.10.2019
В России пенсионер умер во время эротического массажа
15:47, 22.10.2019
В России могут запретить детское шампанское