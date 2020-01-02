«Я увидела глубокие раны возле глаза от когтей»: мистические истории из жизни

Наверняка, вы в своей жизни хоть раз сталкивались с чем-то необъяснимым. Скорее всего, вы всегда находили этому явлению более или менее логическое оправдание. При желании, мои истории тоже могут быть объяснены научно. Вам решать — верить в паранормальную сущность явлений или пытаться найти им логическое объяснение.



Как-то мне приснился жутко реалистичный сон, в котором мой любимый бросал меня. Я стояла на коленях перед ним вся в слезах. На утро я рассказала своему парню о сне, он рассмеялся и, обняв меня, заверил, что это полная глупость. Через месяц он ушел к другой девушке.

Однажды на своем рабочем столе я обнаружила странную фигуру, сложенную из канцелярских булавок. К концу дня об этом незначительном происшествии я благополучно забыла. На следующий день мы с подругами отметили мой День рождения, разошлись по домам. В полночь я проснулась от жуткой боли в районе глаза. Спросонья я очень испугалась, побежала к зеркалу, мне показалось, что я лишилась глаза. В ванной я увидела глубокие кровавые раны возле правого глаза, оставленные когтями. Они были расположены горизонтально, одна была в миллиметре от глаза, другие расположились ниже. Я совру, если скажу, что у меня дома нет кота. Он есть, однако он ни разу не проявлял себя подобным образом. Ни до, ни после этого случая.

На съемной квартире, в которой я как-то жила, на стене висели огромные старинные часы. Они стояли, и я не обращала на них внимания. Однажды я лежала в кровати и переписывалась с друзьями в социальных сетях, как вдруг услышала какой-то мерный стук из кухни. Я подумала, что это исходит от соседей. Однако звук не прекращался. Я пошла проверить и обнаружила, что часы на стене пошли.

Еще один случай произошел на той же квартире. Я тогда занималась генеральной уборкой и решила заглянуть на антресоль. Туда я еще ни разу не заглядывала, не было времени и желания. И вот, взяв стул, я подтянулась к полке, открыла дверь, там оказалась куча хозяйского хлама: пожелтевшие советские обои, одежда, книги, фотоальбомы, свечи... Вернувшись в комнату, я присела на стул у компьютера, как вдруг услышала громкий, короткий хлопок прямо позади себя. Оказалось, на люстре из патрона выпала лампочка. Выпала и разбилась вдребезги.

Как бы вы объяснили упомянутые события? Поделитесь с нами своими мистическими историями.