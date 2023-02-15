На Украине в зоне СВО в боях под Кременной погиб мобилизованный житель Казани разведчик Наиль Дасаев

На Украине в зоне спецоперации в боях под Кременной погиб мобилизованный житель Казани разведчик Наиль Дасаев

В зоне проведения спецоперации в боях под Кременной при выполнении боевой задачи погиб мобилизованный Наиль Дасаев. Он родился в Ростовской области в 1983 году, но в последние годы жил в Казани.

Сообщается, что погиб Наиль 8 февраля, при этом не уточняются обстоятельства его смерти.

Наиль Дасаев был пограничником, потом вышел в отставку. Мобилизован был 24 октября, служил начальником разведки полка.

