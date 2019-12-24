Снег, укулеле, счастье для всех: что казанские школьники просят у Деда Мороза

В декабре многие родители просят своих детей написать письма Деду Морозу. В некоторых семьях это стало доброй традицией. В школах Казани тоже пишут письма новогоднему волшебнику.

По данным РИА - Новости, начиная с 2001 года, Дед Мороз получил более 3,6 миллиона писем.

Корреспондент ProKazan.ru пообщался с учительницей одной из школ Ново-Савиновского района города и выяснил, о чем мечтают дети Казани на Новый год.

В своих новогодних посланиях казанские школьники просят у Деда Мороза здоровья, счастья близким и родным, побольше свободного времени своим родителям, снега, игровые приставки, мобильники, путешествия.

Некоторые учащиеся хотят получить на праздник собаку, микрофон для ПК, макбук, билет на концерт Моргенштерна (исполнитель), билет на концерт Билли Айлиш (певица), машинку на радиоуправлении, укулеле (музыкальный инструмент).

Нередки в письмах желания повысить успеваемость и встретить Новый год со всей семьей.

Девятиклассники хотят успешно сдать экзамены.

"В Новый год все должны быть счастливыми. Разве не это - твоя работа?"

Одна ученица, рассказав немного о себе и своей общественной деятельности, составила целый список желаний для Деда Мороза. Всем людям она просит хорошего настроения и здоровья. Для себя ей хотелось бы получить макбук или собаку породы бигль. О четвероногом друге девочка мечтает уже несколько лет. В конце письма ученица благодарит дедушку за его доброту.

Другая ученица написала в письме, что работа Деда Мороза - это дарить людям счастье на Новый год. Поэтому она просит у волшебника здоровья и счастья близким. Материальные подарки девочку не интересуют.

Один из учеников в своем послании написал:

"На этот Новый год я хотел бы хорошо учиться, быть счастливым и чтобы все мои родные и друзья тоже были счастливыми".

Мальчик не забыл в конце письма пожелать веселого Нового года самому дедушке-волшебнику.

Другой ученик написал:

"Я не знаю, что попросить у тебя на Новый год, ведь я ни в чем не нуждаюсь".



Письма Деду Морозу можно написать на почтовый адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Почта Деда Мороза.

Если нет возможности отправить бумажное послание, то волшебнику можно написать электронное письмо на сайте "Почта Деда Мороза".