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На Украине в зоне СВО погиб заместитель гендиректора дилера "КАМАЗа" Алексей Пятницын

В СВО погиб замгендиректора дилера КАМАЗа — ОАО "РИАТ" Алексей Пятницын
На Украине в зоне СВО погиб заместитель гендиректора дилера "КАМАЗа" Алексей Пятницын

Фото: социальные сети

В зоне проведения специальной военной операции на Украине во время выполнения боевого задания в районе Авдеевки в ДНР погиб заместитель генерального директора ОАО "РИАТ" Алексей Пятницын. Компания является дилером "КАМАЗа".

25 января Пятницыну исполнился 41 год. Информацию о гибели Алексея компания подтвердила в корпоративных социальных сетях.

Ранее ProKazan писал, что на Украине в небе над Артемовском сбили Су-24 главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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