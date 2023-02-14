На Украине в зоне СВО погиб заместитель гендиректора дилера "КАМАЗа" Алексей Пятницын

В СВО погиб замгендиректора дилера КАМАЗа — ОАО "РИАТ" Алексей Пятницын

В зоне проведения специальной военной операции на Украине во время выполнения боевого задания в районе Авдеевки в ДНР погиб заместитель генерального директора ОАО "РИАТ" Алексей Пятницын. Компания является дилером "КАМАЗа".

25 января Пятницыну исполнился 41 год. Информацию о гибели Алексея компания подтвердила в корпоративных социальных сетях.

Ранее ProKazan писал, что на Украине в небе над Артемовском сбили Су-24 главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.