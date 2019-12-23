На прошлой неделе в Казани открылся инновационный "Магнит". Магазин будущего находится на проспекте Ямашева, 76. Корреспондент ProKazan.ru побывал в самом технологичном "Магните" России и выяснил, действительно ли удобны его новшества и пользуются ли они спросом.

SelfieToPay ("оплата по лицу"), "парковка для собак", кафе, WI-FI, персональные сканеры, аппараты самообслуживания – неполный список необычных новшеств "Магнита" на Ямашева.

"Магнит" встречает покупателей стильной вывеской и "парковкой для собак", которую корреспондент не сразу заметил. Она представляет собой металлический штырь с загнутыми краями, напоминающими крючки, на которые нужно накидывать или привязывать поводки своих питомцев.

Фото: Дмитрий Чирков; telegram-канал

Внутри магазина в глаза сразу же бросается яркий фандомат, который принимает алюминиевые банки и пластиковые бутылки.

На входе в торговый зал находится стойка с персональными сканерами для покупателей. Сканер напоминает смартфон, оснащенный ручкой. Покупателю необходимо взять гаджет с собой в торговый зал. С его помощью нужно сканировать коды с упаковок товаров. На дисплее будет отображаться стоимость товара и общая сумма покупок. Чтобы совершить оплату нужно воспользоваться одной из четырех касс самообслуживания.

Однако за время присутствия корреспондента ProKazan.ru в магазине, никто не отважился взять с собой необычный гаджет. Все покупатели подходили к кассе с "живым" кассиром, чтобы оплатить товары по старинке.

В присутствии корреспондента ни один покупатель также не попытался воспользоваться инновационной технологией SelfieToPay ("оплата по лицу"). Кассы оснащены планшетами с камерами, сканирующими для оплаты лицо покупателя. Чтобы оплатить покупку при помощи "селфи", нужно скачать приложение, привязать банковскую карту и сделать фотографию своего лица. Если же в системе "Магнита" окажется фото похожего на вас человека, вам придется дополнительно вводить ПИН-код от карты.

На вопрос корреспондента о том, много ли покупателей расплачиваются, используя свою фотографию, кассир ответила, что за время работы магазина этой технологией воспользовалась пара человек.

В выходной день в "Магните" было немноголюдно.

На территории магазина работают интерактивные прайс-чекеры. С их помощью можно узнать стоимость товара и информацию о действующих в "Магните" акциях.

Пустых полок в инновационном магазине нет. Видеокамеры, установленные в торговом зале, периодически сканируют витрины и отправляют полученные сведения в аналитическую систему. Если товаров на полке оказывается менее 80%, то сотрудникам "Магнита" поступает сигнал, ситуация исправляется, товары поступают в продажу.

В магазине работают энергосберегающие холодильники, оснащенные дверцами. Они отлично сохраняют температуру и обеспечивают продуктам защиту от грязи и микробов.

Торговый зал оснащен экранами с полезной информацией.

В обычных "Магнитах" развесной товар взвешивают кассиры, а в инновационном магазине продукты предлагают взвешивать покупателям на весах самообслуживания.

На выходе из торгового зала, у окна расположилось мини-кафе. Здесь можно зарядить телефон, выпить чашечку кофе и отдохнуть от шоппинга.

А вы готовы оплачивать товары "лицом"?