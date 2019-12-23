В сельское хозяйство Татарстана за пять лет вложили почти 100 миллиардов

140 миллиардов рублей за последние пять лет было инвестировано в агропромышленный комплекс республики. Такую цифру назвал Министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства РТ.

Из этой суммы 96 миллиардов вложили в сельское хозяйство и 44 - в перерабатывающую промышленность. Как рассказали в пресс-службе ведомства, за пять лет в РТ ввели в работу 28 современных молочных комплексов, годовая выручка от производства молока сейчас составляет порядка 25 миллиардов рублей. Также за счет приобретения новой сельхозтехники за пять лет производительность труда выросла с 1 до 2 миллионов, а для повышения эффективности на 4 тысячи единиц техники установили системы спутникового позиционирования.

"Для нас инвестиции - это модернизация технологической базы, обновление производственных фондов, повышение производительности труда", - отметил Зяббаров.