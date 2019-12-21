В Татарстане водитель скрылся после смертельного ДТП, а после сдался

Накануне, водитель BMW, который сбежал с места аварии в Лаишевском районе, самостоятельно сдался полиции.

Напомним, поздней ночью 15 декабря крупная авария произошла на трассе Усады - Песчаные Ковали. В сильном столкновении BMW X6 с Chevrolet Aveo, погиб пассажир седана. На тот момент по информации МВД, мужчина скрылся, и данных о его местонахождении нет.

На следующий день после происшествия, водитель BMW сам пришел в полицию с адвокатом. На мужчину составили протокол по ст. 12.27 КоАП РФ в части, касаемой оставления места ДТП без признаков уголовно-наказуемого деяния. Санкции, предусмотренные этой статьей, — лишение прав на срок от 1 до 1,5 года или административный арест на срок до 15 суток. По предварительным данным, мужчина находится на свободе.