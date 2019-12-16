На пожаре в РТ погибли двое и пострадал один человек

Рано утром 16 декабря в Чистополе произошел пожар, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщают в МЧС РТ, загорелся деревянный жилой дом по адресу Ломоносова, 47. Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место спустя 5 минут после вызова, в это время горел дом и все надворные постройки.

В ходе тушения было обнаружено тело женщины 1957 года рождения и мужчины 1989 года рождения. Также из дома спасли гражданина 1958 года рождения с термическими ожогами спины, головы и нижних конечностей 1-3 степени, всего обожжено 25% площади тела. Пострадавшего госпитализировали, пожар удалось потушить спустя час. Причина происшествия устанавливается.