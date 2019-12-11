Из Казани запустят новый авиарейс в Дубай

С 29 декабря еще один перевозчик будет выполнять рейс из Казани в Дубай – расширяет направления авиакомпания Pegas Fly. Вылеты будут выполняться на Boeing 737-900, рассчитанных на 215 пассажиров, сообщили в пресс-службе казанского аэропорта. Время в полете составит пять часов.

Выполнение программы запланировано до конца сезона осенне-зимней навигации – до конца марта 2020 года.

На данный момент рейсы из Казани в Дубай уже осуществляют авиакомпании AZUR air, Royal Flight, Ural Airlines.