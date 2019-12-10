«Животных» с Баумана обязали носить бейджи с ценником фотосессии

Аниматоры в костюмах животных, которые предлагают сфотографироваться горожанам на улице Баумана, теперь носят специальные бейджи. На них указаны расценки на фотографии. Так, фотография со взрослым стоит 300 рублей, снимок с ребенком дешевле - всего 200. А полная фотосессия обойдется в 1000 рублей.

Напомним, что ранее аниматоры могли не предупредить прохожих о том, что фото с ними платное, и заявить об этом, когда снимок уже сделан. В том числе из-за этого "ослы", "зебры" и прочие "животные" вызывали недовольство казанцев.