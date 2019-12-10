В Татарстане глава сельсовета вернул личный долг из бюджета села. Его оштрафовали

Бывшего и.о. главы Урахчинского сельского поселения Рыбно-Слободского МР Ильнура Ибрагимова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и подлоге. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РТ.

По данным ведомства, Ибрагимов в июле 2014 года занял у знакомого предпринимателя 73 000 рублей, но при этом решил вернуть долг из средств бюджета Урахчинского сельского поселения. Для этого злоумышленник подготовил фиктивные документы на оказание транспортных услуг, после чего деньги были перечислены индивидуальному предпринимателю за якобы оказанные услуги.

Кроме того, в 2017 году Ибрагимов, введя в заблуждение сотрудников Русско-Ошнякского сельского поселения МР, подготовил фиктивные документы о необходимости выделения 40 000 рублей из резервного фонда ИК Рыбно-Слободского муниципального района на приобретение водяного насоса. В результате на расчетный счет одного из индивидуальных предпринимателей были перечислены деньги, из которых 38 000 злоумышленник обналичил и присвоил себе.

Свою вину мужчина признал, ему придется заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей, уточнили в Следкоме.