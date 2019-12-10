Сожгу твой дом: в Татарстане мужчина угрожал убить судью

Сегодня, 10 декабря, Лениногорский суд вынес приговор 39-летнему жителю Бугульмы, признанному виновным в неуважении к суду и угрозе убийством.

Установлено, что 20 июня этого года мужчина находился в зале Бугульминского городского суда в качестве подсудимого. Его судили за незаконное хранение и приобретение наркотиков.

В суде мужчина в неприличной форме начал оскорблять судью и угрожать убийством, он выкрикивал, что подожжет его дом. Оскорбления прозвучали и в адрес представителя службы судебных приставов.

Сообщается, что вину подсудимый признал лишь частично. Ему назначено 2,5 года лишения свободны в колонии строгого режима.