Сегодня в Казани официально сдали еще один дом "обманутых дольщиков" - это многоэтажка в ЖК "Молодежный" на Ноксинском спуске. Для республики в этом году это пятый дом по проблемам обманутых дольщиков, для Казани - третий. На мероприятие приехали представители мэрии города во главе с Ильсуром Метшиным, а также жители новостройки и активисты, передает корреспондент ProKazan.ru.

"Сегодня - международный день защиты прав человека, а право на жилище является неотъемлемым правом" - подчеркнул Азат Нигматзянов, Первый заместитель руководителя исполкома Казани по градостроительной политике.

Строительство ЖК началось в 2013 году, только в 2019 году сдали дом №1, несколько домов комплекса уже заселены ранее. Двадцатиэтажное строение на 108 квартир с паркингом на 69 автомобилей начала строить компания "ФОН", в прошлом году работы остановились, достраивала "проблемный дом" СК "Ак Таш", сообщают в мэрии города. В преддверие Нового года десятки казанцев переедут в новые квартиры.

"Для нас это волнительный момент и очень важный, для многих это - первая квартира. Самая большая благодарность искренняя - Азату Робертовичу, который помогал нам", - поделились новоселы.

Добавим, что дом прошел итоговую проверку, подрядчик устранил замечания и получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации.