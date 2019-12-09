В одной из квартир Казани нашли мумифицированный труп

В квартире дома по адресу Пионерская, 8 нашли мумифицированный труп пенсионера. Его обнаружили сотрудники газовой службы во время плановой проверки.

При обходе квартир дверь никто не открыл, сотрудники коммунальной службы позвонили родственникам мужчины. Они дали согласие на вскрытие двери, после чего зашедшие в помещение газовики нашли тело гражданина. Останки направлены на экспертизу, которая должна установить причину смерти.

Добавим, что гражданин 2 года числился в розыске, при этом в собственной квартире искать пропавшего никто не пробовал.