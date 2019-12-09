В мэрии Казани сообщили о кадровых перестановках

Сегодня в ходе делового понедельника мэр Казани Ильсур Метшин сообщил о новых кадровых назначениях. Так, должность префекта Старо-Татарской слободы занял Роберт Гарипов, ранее работавший первым заместителем главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. На освободившуюся должность назначен Наиль Галеев, который ранее был начальником Управления градостроительных разрешений.

Управление градостроительных разрешений возглавил Марсель Абдулхаков, ранее он являлся главой Управления жилищной политики.

Управление жилищной политики возглавил Ренат Шамсутдинов, который с 2011 года работал заместителем начальника управления, а с 2013 года – первым заместителем, сообщают в пресс-службе мэрии Казани.