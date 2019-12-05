Прокуратура РТ начала проверку после пожара на нефтепроводе, унесшего две жизни

Прокуратура Татарстана начала проверку после вчерашнего возгорания резервуара нефтепродуктов в Альметьевском районе. Напомним, пожар унес две жизни. Прокуроры проверят соблюдения требований закона о промышленной и пожарной безопасности.

«В ходе проверки будут выясняться обстоятельства произошедшего, а также способствовавшие аварии причины и условия. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям предприятия, организовавшим проведение работ, повлекших за собой возгорание», - сообщили в прокуратуре РТ.

Вчера утром в МЧС поступило сообщение о возгорании на НПС «Калейкино». Подрядчик проводил здесь плановые работы по очистке резервуара объемом 20 тысяч кубометров. После ликвидации возгорания спасатели искали двух пропавших во время пожара работников подрядной организации. На место их предполагаемой пропажи упал деформированный поплавковый купол. Тела двух мужчин обнаружили вечером спасатели ПАСФ «РегионСпас».