Уголовку заказывали? В Казани курьер при доставке еды задержал фальшивомонетчика

В Казани 19-летний курьер при доставке еды задержал фальшивомонетчика. Как рассказали в пресс-службе МВД Татарстана, 28 ноября парень приехал с заказанными блюдами к клиенту, но при расчете купюра показалась ему поддельной. Курьер позвонил управляющей и высказал сомнения, на что получил ответ, что не может отказывать в сдаче.

Парень рассчитал клиента, но предложил ему съездить в ближайший магазин для проверки купюры на подлинность. Злоумышленник попытался сбежать из автомобиля прямо на ходу. Парень догнал его и сообщил о произошедшем в полицию. До приезда сотрудников МВД задержанный оказывал сопротивление, предлагал курьеру деньги, чтобы тот отпустил его.

Установлено, что подозреваемый 21-летний житель ближнего зарубежья, проживающий в России без регистрации, купил шесть фальшивых купюр номиналом в 5 тысяч рублей в интернете, когда у него стали заканчиваться деньги. Часть из них он разменял при оплате проезда и товаров. На парня завели уголовное дело по статье изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег.