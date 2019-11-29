Эксперты "Циан" проанализировали рынок новостроек в Поволжье. В рейтинге приняли участие лоты в строящихся домах, а также квартиры в уже готовых проектах, но сданных в эксплуатацию не более пяти лет назад. В зачет шли как классические однокомнатные квартиры, состоящие из кухни и спальни, так и лоты с современными планировками, где несколько помещений с разным функционалом могут быть объединены в единое пространство.

По данным рейтинга, на 4 месте оказалась однокомнатная квартира в Казани в строящемся ЖК Grande Rosso с ценником в 9,28 миллиона. Дом планируют сдать в эксплуатацию в 2021 году. Площадь жилья всего 44,19 квадратных метра, она является самой маленькой из первой десятки. Квартира расположена на 2 этаже клубного дома на Большой Красной.

Примерно по такой же цене продают самые дорогие "однушки" в новостройках Удмуртии и Башкирии, однако их площадь - в полтора раза больше. Самой дорогой однокомнатной квартирой в новом доме Поволжья стали апартаменты в Нижнем Новгороде - 72,6 квадратных метра за 18 с лишним миллионов рублей.