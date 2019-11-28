На матчах «Ак Барса» болельщиков проверят на ВИЧ

Хоккейные болельщики смогут бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Казань присоединилась к седьмой всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая в этом году проходит в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Сдать анализ можно будет на «Татнефть-Арене» в четверг, 29 ноября, и в воскресенье, 1 декабря. В эти дни казанский «Ак Барс» встретится с ХК «Сочи» и с «Динамо» (Москва).

На арене будет организован павильон, где можно будет сдать бесплатный и анонимный тест - перед матчем и в перерывах между периодами.

«Экспресс-тестирование будет проводиться по околодесневой жидкости (слюне) с использованием сертифицированных в России тестов. Желающие также смогут получить профессиональные консультации от врачей», - сообщает пресс-служба благотворительной организации «Новый век».