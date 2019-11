В Казани на спектакле упали декорации, а актеры два часа искали собаку

"Это будет худший спектакль в вашей жизни. Здесь все время что-то будет идти неправильно"- с таких слов для журналистов началось знакомство с постановкой "Шоу пошло не так", а в оригинале "The Play That Goes Wrong". Спектакль придумали трое британцев, он начал свой путь с маленькой сцены над лондонском пабом, а затем покорил столицу Соединенного Королевства, Бродвей, был привезен в Россию и поставлен с российскими актерами в театре МДМ. Премьера в Москве прошла год назад, 23 и 24 ноября постановку увидел и казанский зритель.

Сыграть плохого актера может только хороший актер

По сюжету, актерам приходится играть... актеров: весь спектакль посвящен тому, как молодые люди из Общества любителей театра при Политехническом университете города Корнли ставят пьесу "Убийство в поместье Хэвершэм". И вот актеры - те, что являются персонажами - техникой и мастерством не блещут, а настоящим артистам приходится играть вдвойне убедительно: за себя и "за того парня". Анастасия Стоцкая, Данила Чванов, Станислав Беляев, Александр Калиниченко и другие с этим справились: поверил бы даже Станиславский.



Спектакль внутри спектакля

Если закрыть в процессе представления глаза, то можно услышать вполне себе драматическое произведение о поисках убийцы, если же верить органу зрения - сложно воспринимать детектив серьезно, потому что на сцене постоянно происходит что-то нелепое. Актеры-персонажи путают слова, падают и попадают под падающие декорации, запускают в друг друга предметами и уворачиваются от них. Язык тела превращает драму в комедию, и это действительно выходит смешно.

Спектакль внутри спектакля дает возможность немного проникнуть за кулисы шоу, обнаружить, как бывает сложна работа звукооператора: он пропускает нужные места для озвучки, делает селфи за пультом, ищет собаку и в экстренной ситуации даже играет женщину. Непросто живется и сценическим помощникам: декорации не хотят держаться на скотче, все рушится, а коллеги по сцене только переругиваются с тобой.

Четвертая стена

В ходе постановки актеры периодически переругиваются и со зрителями: шуточно, но эмоционально. От этих диалогов падает так называемая "четвертая стена" - то, что разделяет людей по обе стороны сцены.

Для максимально естественного общения актеров и гостей в тексте пьесы есть специальные вставки. Вместо готовых реплик там комментарий: "Импровизируй". В зависимости от реакций публики может меняться и поведение актеров. После спектакля остается мысль: где же была импровизация, а где - заготовленный текст?

Для того, чтобы импровизации и спецэффекты шоу были органичными и безопасными, актерский состав проводит разминки: с помощью игр на реакцию и взаимодействие отдельные личности превращаются в единый артистический организм на ближайшие пару часов.

Что в итоге?

На выходе зритель получит пару часов удивления и смеха - под конец спектакля сводит скулы и довольно сложно сделать серьезное лицо. Эта постановка не заставит вас задуматься о бренности всего сущего, перипетиях любви и коварстве дружбы, хотя и этого в сюжете достаточно. Скорее, спектакль поможет понять: даже если шоу пошло не так, это не означает провала. Может, это успех?