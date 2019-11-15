Билайн и «Инфосистемы Джет» провели первые в России тесты для Интернета вещей

Билайн и ИТ-компания «Инфосистемы Джет» провели первые в России тесты технологии Non-IP Data Delivery (NIDD)* для Интернета вещей. Новая технология позволит продлить жизненный цикл IoT-устройств, защитить передаваемые данные и снизить нагрузку на сети оператора для возможности подключить миллионы устройств к существующей инфраструктуре в кратчайшие сроки.

Технология передачи данных Non-IP используется при построении инфраструктуры для Интернета вещей. Ожидается, что IoT-устройства этого класса будут обладать высокой энергетической эффективностью. Это позволит им работать на протяжении нескольких лет без замены батареи. Благодаря минимальным требованиям к набору функционала на стороне устройства, его стоимость и габариты будут существенно меньше традиционных IoT-устройств, используемых сейчас на сетях мобильных операторов.

Объединенная рабочая группа специалистов Билайн и «Инфосистемы Джет» провела цикл испытаний устройства Quectel в коммерческой IoT-сети Билайн. Функционал развернут на базе сетевого элемента SCEF (Service Capabilities Exposure Function) от Oracle. Функционал Oracle SCEF позволяет определять локацию устройства в сети оператора без использования GPS/ГЛОНАСС, а также получать уведомления о событиях, например, активации или смене местоположения устройства. Теперь технология отработана для коммерческого запуска в партнерских проектах. Использование технологии NIDD будет интересно в первую очередь крупным корпоративным и государственным заказчикам, которые хотели бы построить закрытую IoT-инфраструктуру.

Преимуществами станут снижение энергопотребления и увеличение времени службы абонентских устройств, их миниатюризация, снижение нагрузки на сеть оператора, а, следовательно, возможность подключения миллионов NIDD-устройств без наращивания инфраструктуры. Дополнительный плюс использования NIDD — более высокая степень безопасности. Такой вид коммуникаций не подвержен влиянию извне, так как устройства не получают IP-адреса, а коммуникация с ними разрешена только для авторизованных подсистем внутри операторской сети. Более того, для SIM-карт, выпускаемых для NIDD, не выделяется абонентский номер телефона (MSISDN). Это позволяет Билайн экономить ресурс нумерации и защищать IoT-устройства от возможного фрода через звонки, SMS и платные подписки.

Максим Павлов, руководитель службы по М2М/IoT-продуктам Департамент М2М и IoT ПАО «ВымпелКом»: «Технология Non-IP Data Delivery — это следующий шаг в развитии сотовых сетей IoT, позволяющий нашим клиентам создавать изолированные корпоративные беспроводные сети для систем промышленной автоматизации и умных городских решений».

Денис Гудцов, старший пресейл-консультант по операторским решениям «Инфосистемы Джет»: «Коммерческая услуга подключения устройств Non-IP с применением Oracle SCEF позволит оператору расширить спектр предоставляемых услуг и предложить клиентам абсолютно новые виды сервисов, которые по совокупности характеристик превосходят существовавшие ранее альтернативы. Для абонентов Билайн и пользователей IoT-услуг данная технология интересна с точки зрения инноваций, например, в логистике, управлении распределенной инфраструктурой в крупных компаниях или при построении решений для умных городов».