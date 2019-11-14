Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

14:56, сегодня
В Казани водителю выстрелили в голову прямо на дороге
17:22, сегодня
«Не хочу быть должницей!»: как казанцам вовремя заплатить налоги
16:39, сегодня
Появился список улиц Казани, которые отремонтируют в следующем году
16:24, 13.11.2019
Рустам Минниханов побывал на открытии распределительного центра «Пятёрочки»
16:14, сегодня
В сети появились фото обновленного лесопарка «Лебяжье» в Казани
16:12, сегодня
Как сэкономить с банковской картой во время шопинга
14:53, сегодня
Скончался главный тренер сборной РТ по борьбе на поясах Минхалит Гильманов
09:00, 12.11.2019
Банковские карты принимаем!
14:30, сегодня
Улицы города Зеленодольска будут приведены в порядок
14:26, сегодня
В зеленодольских селах женщины будут работать меньше
14:24, сегодня
В Челнах мужчина ради кредита в 300 тысяч перевел мошенникам 400 тысяч
14:23, сегодня
В Казани мигранты на линейных позициях хотят зарплату выше, чем местные жители
13:53, сегодня
В Челнах ребенок пытался выбраться из дома через окно: веревку связал из одежды
13:38, сегодня
Водитель автобуса из Казани лишилась премии, спасая пассажиров
13:30, сегодня
Билайн предлагает скидки до 8 000 рублей на смартфоны Honor
11:55, сегодня
До дома не доехал: житель РТ угнал велосипед с крыльца нижегородской полиции
11:46, сегодня
«Уходят лучшие». Скончался один из топ-менеджеров челнинской ГК «Кориб»
11:46, сегодня
Дороже только в столице: Казань попала в топ-3 городов по стоимости смены шин
11:20, сегодня
Что под руку попалось. В Татарстане женщина избила подругу ведром
11:05, сегодня
В Челнах водитель BMW без прав сбил пешехода на «зебре»
10:53, сегодня
Казань встречает известных детских писателей, журналистов и переводчиков
10:44, сегодня
98% ожогов тела: в Татарстане на пожаре пострадали три человека
10:42, сегодня
В Казани отремонтировали «грохочущую лестницу», на которую жаловались горожане
10:09, сегодня
В Челнах появился крематорий для животных
10:03, сегодня
В Зеленодольске подожгли храм Казанской иконы Божьей Матери
09:45, сегодня
Глава счетной палаты РФ внес челнинский онкодиспансер в список проблемных
09:43, сегодня
Расследование длилось шесть лет: Следком назвал причину авиакатастрофы в Казани
09:42, сегодня
ВТБ расширяет количество безбумажных офисов
09:37, сегодня
Доходность инвестиционных продуктов «Открытия» превысила ставки по вкладам
09:33, сегодня
В двух районах Казани снова отключат свет. Список адресов
09:30, сегодня
Тест: Сколько вам лет на самом деле?
09:20, сегодня
Не уступил дорогу: фатальное ДТП в Татарстане унесло жизнь 25-летнего водителя
07:32, сегодня
В новый казанский зоопарк привезли египетских цапель
22:07, 13.11.2019
В парках Казани появится мебель из отходов
21:46, 13.11.2019
В Зеленодольском районе открыли новый туристический маршрут
21:38, 13.11.2019
«Рисуйте плакаты»: в Казани пройдет массовый пикет
20:41, 13.11.2019
В Зеленодольске фура врезалась в столб. Потребовалась помощь пожарных
20:05, 13.11.2019
Разработка концепции метробусов обойдется Казани в 15 миллионов
18:56, 13.11.2019
Почти 3,5 тысячи казанских учителей вовремя не получили зарплату за сентябрь
18:42, 13.11.2019
Минниханов встретится с министром толерантности Объединенных Арабских Эмиратов
18:23, 13.11.2019
«Обматерила пожилого человека»: в Казани за хамство уволили экипаж автобуса
17:55, 13.11.2019
В Казани снесли магазин с пиротехникой
17:11, 13.11.2019
Миндортанс РТ снижает аварийность дорог с помощью освещения, «зебр» и заборов
17:02, 13.11.2019
«Открытие Факторинг» впервые вошел в топ-5 по доходам
16:56, 13.11.2019
Казанец считает дорожный знак незаконным. Теперь он судится с ГИБДД
16:03, 13.11.2019
Догнал его и добил ножом в спину. В Елабуге отец зарезал родного сына
15:00, 13.11.2019
КАМАЗ при поддержке Билайн внедряет транспортно-информационную систему
14:39, 13.11.2019
Медсестра из Татарстана потеряла на «криптовалюте» больше 400 тысяч рублей
14:14, 13.11.2019
ВТБ предоставил клиентам банка «Открытие» бесплатное снятие наличных
13:14, 13.11.2019
В Казани несостоявшийся наркокурьер напал на полицейского с перцовым баллоном
12:59, 13.11.2019
ОСАГО становится доступнее: около 78% казанцев удовлетворены ценой автогражданки
12:50, 13.11.2019
Тест: проверьте, подвержены ли вы психическому расстройству
12:34, 13.11.2019
Мы этого так не оставим: «Ак Барс Банк» подарил мили хозяину толстого кота
12:10, 13.11.2019
Гражданин Хорватии лишился в Казани 40 тысяч рублей
11:48, 13.11.2019
«Гадила возле дома»: в Татарстане мужчина застрелил собаку и выбросил в сугроб
11:06, 13.11.2019
«Щедрость зашкаливает»: В РТ мужчине, спасшему жизнь ребенка, подарили мясорубку
11:04, 13.11.2019
В Горкинско-Ометьевском лесу нашли труп мужчины
10:46, 13.11.2019
В СК РТ рассказали подробности убийства казанца на Даурской
10:35, 13.11.2019
Сильно обгорел. В Татарстане на пожаре из-за непотушенной сигареты погиб мужчина
09:46, 13.11.2019
«Нужно как-то выживать». Казанские перевозчики начали продавать свои автобусы
09:33, 13.11.2019
Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам 9 месяцев 2019 года превысила 43 млрд
09:10, 13.11.2019
Фонды ВТБ по итогам октября стали лидерами по привлечению средств
09:00, 13.11.2019
Верю – не верю. Казань вошла в десятку самых недоверчивых городов страны
08:43, 13.11.2019
В Челнах молодой водитель на «четырнадцатой» сбил женщину
08:23, 13.11.2019
Главный по сухарям. Тимур Билялов поставил новый рекорд «Ак Барса»
08:09, 13.11.2019
Праздник к нам приходит. По Казани толпой пройдут Деды Морозы
20:58, 12.11.2019
Полицейские Зеленодольска изъяли у инвалида два вида наркотиков
19:13, 12.11.2019
В Зеленодольске мужчина погиб под колесами мусоровоза
19:00, 12.11.2019
В Зеленодольске завод POZIS построит логоцентр. Это поможет снизить расходы
13:14, 12.11.2019
В зеленодольском районе мужчина хотел поймать рыбу, а поймал штраф
12:59, 12.11.2019
Зеленодольский мошенник обхитрил доверчивого продавца в Казани
17:44, 11.11.2019
Челнинской фабрике посоветовали отказаться от названий «Хохол» и «Бедный еврей»
16:34, 11.11.2019
В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна
16:11, 11.11.2019
В Татарстане в канаве нашли тело мужчины, он пролежал там четыре дня
15:27, 11.11.2019
Зеленодольского пенсионера накажут за хранение суррогатного алкоголя
15:20, 11.11.2019
Президент РТ принял участие в закладке логоцентров Wildberries и Ozon
08:40, 11.11.2019
Челнинский завод выпустит эротический календарь с названием «Ни сы поднимем».18+
19:43, 10.11.2019
В Лениногорском районе произошел разлив нефтепродуктов. Видео с места событий
15:35, 10.11.2019
И днем, и ночью: в Татарстане снова ожидается туман
15:27, 10.11.2019
Татарстанцы смогут поучаствовать в Переписи населения-2020 через интернет
10:58, 10.11.2019
Грязнее унитаза: Роспотребнадзор рассказал, чем опасны губки для мытья посуды
09:19, 10.11.2019
В Челнах спасатели снимали пьяную парочку с козырька подъезда
08:58, 10.11.2019
Челнинские врачи из детского медцентра смогут быстрее ставить диагнозы
14:30, 09.11.2019
Синоптики обещают жителям РТ туман
14:13, 09.11.2019
Освещение стало темной стороной Зеленодольска
13:57, 09.11.2019
На трассе под Челнами нашли мертвого мужчину в спальном мешке
11:05, 09.11.2019
В Нижнекамске пьяный водитель врезался в дерево. Есть погибшие и пострадавшие
10:38, 09.11.2019
68 ударов по голове и телу: зеленодолец жестоко избил мать
10:26, 09.11.2019
Челнинское печенье запретили продавать в Беларуси
08:36, 09.11.2019
В Челнах под колеса попала девочка. Водитель сбежал с места ДТП
17:13, 08.11.2019
Похищали девушек для секса: в Челнах судят банду сутенеров
15:02, 08.11.2019
Дизайнер из Челнов создала коллекцию мусульманской одежды: показ будет закрытым
14:47, 08.11.2019
Зеленодолец угрожал товарищу вилкой, за что был убит ножом
14:45, 08.11.2019
В центре Зеленодольска перекрыто движение транспорта
14:01, 08.11.2019
В Челнах мужчина сообщил в полицию, что забыл в подъезде два автомата и гранаты
13:28, 08.11.2019
Скончался один из бывших топ-менеджеров «КАМАЗа»
17:32, 07.11.2019
В Зеленодольске после двухлетнего ремонта открыли улицу Комарова. Это ненадолго
17:32, 07.11.2019
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
15:13, 07.11.2019
Жительница Зеленодольска заявила о краже и сама попала под суд
20:45, 05.11.2019
Жителя Татарстана осудили за оскорбление начальника ГИБДД
17:55, 05.11.2019
В квартире Зеленодольска 10 дней лежали трупы
15:37, 02.11.2019
В Татарстане самые низкие цены на продукты среди регионов ПФО
13:50, 01.11.2019
Зеленодольцев, избивших и изнасиловавших мужчину, отправят в колонию на 14 лет

«Не хочу быть должницей!»: как казанцам вовремя заплатить налоги

Cегодня, 17:22 257 5 Автор: prokazan.ru
Памятка налогоплательщикам

На днях пожилая жительница Казани поделилась с редакцией Prokazan своими переживаниями по поводу уплаты налогов:

"Я переживаю, что наступил ноябрь, а письма из налоговой еще нет! Мне сказали ждать. Вот я жду и волнуюсь. Вдруг ничего не придет, а сроки уже поджимают! Не хочу быть должницей!"

Редакция выяснила, что делать жителям Казани, если им не приходит налоговое уведомление.

Напоминаем, что до 2 декабря казанцам нужно оплатить имущественные, транспортные, земельные налоги и НДФЛ, не удержанный налоговым агентом.

За что конкретно жители должны успеть заплатить?

Имущественный налог нужно оплатить собственникам квартир, домов, комнат, дач, гаражей и прочих объектов капитального строительства.

Земельный налог нужно оплатить владельцам садовых, огородных, дачных, приусадебных участков.

Транспортный налог нужно оплатить гражданам, на чье имя зарегистрированы автомобили, мотоциклы и иные транспортные средства.

Управление Федеральной налоговой службы по РТ сообщает, что уплатить налоги стало еще проще:

"С 2019 года в форме налогового уведомления содержатся полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически, штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства".

Для уплаты налогов можно воспользоваться любым из перечисленных способов:

1) В "Личном кабинете для физических лиц" на сайте nalog.ru
2) С помощью сервиса "Уплата налогов и пошлин" на сайте nalog.ru
3) При помощи мобильного приложения "Налоги ФЛ"
4) Через Единый портал государственных услуг uslugi.tatarstan.ru
5) Через платежные терминалы, банки или почтовые отделения

Что делать, если вам не пришло налоговое уведомление?

Налоговые уведомления не направляются в следующих случаях:

если у налогоплательщика есть налоговая льгота, налоговый вычет или иные основания, освобождающие собственника от уплаты налога;

если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей;

если налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России – личный кабинет налогоплательщика.

Если же ваш случай не попадает под перечисленные условия, то вам следует обратиться в налоговую инспекцию или направить информацию через "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте nalog.ru.

Федеральная налоговая служба предупреждает, что оплачивать налоги нужно вовремя. В противном случае за каждый день просрочки вам будут начисляться пени. Когда долг превысит три тысячи рублей, налоговая служба начнет процедуру принудительного взыскания денежных средств через суд. Должник, не выплативший сумму в тридцать тысяч рублей и более, не сможет выехать за границу. 

читайте также:

В Казани мигранты на линейных позициях хотят зарплату выше, чем местные жители
Уровень жизни растет: в 2020 году увеличится размер больничных и детских пособий
Дороже только в столице: Казань попала в топ-3 городов по стоимости смены шин
ТОП-5 самой дорогой загородной недвижимости в Набережных Челнах
В двух районах Казани снова отключат свет. Список адресов
Разработка концепции метробусов обойдется Казани в 15 миллионов
Почти 3,5 тысячи казанских учителей вовремя не получили зарплату за сентябрь
Завтра часть жителей Казани останется без воды
Житель Казани солгал о месте работы и отправился под суд
В двух районах Казани снова отключат свет. Список домов
Прокуратура заставила жителя РТ заплатить за лечение погибшего товарища
В Казани за хищение бюджетных денег осуждены сразу 23 человека
Давал рекламу, собирал деньги. Петербуржец обманул казанцев на 9,6 миллионов
Жители нескольких районов Казани снова останутся без электричества. Список домов
Глухой центр без воды. Казанцы с “деревянной” улицы 30 лет ждут расселения
Гражданин Таджикистана пытался подкупить казанского полицейского
Стала известна стоимость проезда по платной трассе Москва-Казань
В последний день октября 3 района Казани останутся без света
Следователь, целитель, сотрудник завода: кем прикидываются мошенники в Казани
Отдавать не собирался. Казанец брал кредиты по поддельным паспортам
Жители 3 районов Казани останутся без света. Список домов
Казанского бизнесмена будут судить за хищение 9 миллионов
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
14 ноября 2019
17:29
Пусть просят долги,чем мы хуже негров.
Горожанин
0
14 ноября 2019
17:36
Одни налоги, не какого продуха нет людям. Типо: заплати налог и ползи на кладбище если деньги останутся за место заплатить:)). Путину и его едросам большое спасибо.
Горожанин
0
14 ноября 2019
18:04
Терпите люди скоро лето
Русский обыватель
0
14 ноября 2019
18:24
"Единая Россия" предлагает принять закон о введении налога на бедных,
чтобы быть бедным стало невыгодно.
Ага
0
14 ноября 2019
18:27
Все нытики и местные навальнята в одной теме собрались. К вам какое налоги отношение имеют? Вы все равно либо школьники обоссанные либо нищеброды и лодыри у которых ничего нет.
Ага
0
14 ноября 2019
18:39
Зиганшин с детьми около двух миллиардов должен по иску. В депутатах ходит и не переживает.
Ага
0
14 ноября 2019
18:44
А вы и дальше плачьтесь, может ваш Навальный вам поможет.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

17:22, сегодня
Уровень жизни растет: в 2020 году увеличится размер больничных и детских пособий
16:57, 02.11.2019
Электронный ПТС, обязательный тахограф: 1 ноября в силу вступили новые законы РФ
09:00, 08.11.2019
Просьба не беспокоить
15:14, 02.11.2019
Минздрав против соли: она провоцирует высокое давление, инфаркт и инсульт
11:43, 02.11.2019
Шойгу раскритиковал работу командиров части, где служил Шамсутдинов
11:22, 02.11.2019
Лазейка в законе о самозанятых: как компании уклоняются от оплаты налогов
20:54, 30.10.2019
«Небогато, зато дружно». Сергей Шнуров посвятил стихи российским пенсиям
20:19, 30.10.2019
«Это шок». Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла
11:29, 30.10.2019
35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
08:49, 30.10.2019
Мужчина убил собутыльников, а потом съел их
16:40, 29.10.2019
Россияне собирают деньги на адвоката солдату, расстрелявшему сослуживцев
14:01, 29.10.2019
Преступная группа из Елабуги задержана в Удмуртской республике
09:35, 29.10.2019
В Челябинской области девятимесячный младенец умер от голода
09:03, 29.10.2019
Питерский школьник жестоко убил свою мать
15:06, 28.10.2019
Ученые обнаружили страшные последствия для здоровья офисных работников
10:24, 28.10.2019
Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
09:15, 28.10.2019
В России женщина выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем
10:10, 27.10.2019
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
09:35, 27.10.2019
«Убирайте ваш половой член». В России парочку накажут за утехи на борту самолета
11:45, 26.10.2019
Ученые определили пять вредных сочетаний продуктов: среди них хлеб с вареньем
16:34, 25.10.2019
С 1 января планируют увеличить МРОТ
11:24, 25.10.2019
На кого лучше учиться: названы самые востребованные профессии будущего
08:58, 25.10.2019
В России изменится транспортный налог
13:14, 24.10.2019
Ученые научили крыс водить машину
13:06, 24.10.2019
Правда от диетологов: этим людям нельзя есть яйца
11:58, 24.10.2019
За 30 лет из России «утекло» 1 трлн долларов
08:21, 24.10.2019
Худшие фильмы: скоро в России появятся «доски позора»
12:05, 23.10.2019
Телефонные мошенники придумали новые схемы афер
10:15, 23.10.2019
В России гречка подорожает на 50%
16:19, 22.10.2019
В России пенсионер умер во время эротического массажа
15:47, 22.10.2019
В России могут запретить детское шампанское
10:21, 22.10.2019
Столото: победители лотерей не забрали выигрышей на 3 млрд рублей
09:45, 22.10.2019
Россияне составили ТОП самых полезных и бесполезных бытовых приборов
09:25, 22.10.2019
Росстат: в России выросла доля семей со средствами только на одежду и еду
16:18, 21.10.2019
Безработные россияне смогут выйти на пенсию на 2 года раньше
15:05, 21.10.2019
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
13:34, 21.10.2019
Россияне выбрали лучшего кандидата в президенты страны среди киногероев
08:25, 21.10.2019
В России запретят пластиковые пакеты
11:07, 20.10.2019
Золотодобытчики могли стать причиной прорыва дамбы в Красноярском крае
07:04, 19.10.2019
Соцсети: в Хабаровске бизнесмен купил общежитие вместе с людьми
16:46, 18.10.2019
Убили в банке: посетитель пытался остановить грабителя
13:48, 18.10.2019
В России едят слишком много яиц
13:18, 18.10.2019
Одноклассники жестоко избили девочку из-за «домашки»
16:31, 17.10.2019
В России появятся новые камеры фиксации скорости автомобилей
15:20, 17.10.2019
«Очень плохо для этого места»: Елена Малышева против туалетной бумаги
11:12, 17.10.2019
В 2020 году россиянам повысят пенсии на тысячу рублей
23:10, 16.10.2019
В России назвали самые скучные профессии: в их числе охранник и бухгалтер
16:21, 16.10.2019
Кот-наркокурьер сбежал перед важным заседанием суда
15:58, 16.10.2019
В Башкирии таджик 2 года насиловал 15-летнюю школьницу
12:27, 16.10.2019
Продолжительность жизни в России выросла. Путин говорит, что это из-за алкоголя
12:01, 16.10.2019
В 2019 году в России предотвращено 39 терактов
16:54, 15.10.2019
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Есть пострадавшие
16:28, 15.10.2019
В России начнут выдавать ипотеку под 0,1%
16:00, 15.10.2019
Жить станет легче: в России появиться единая платежка по ЖКУ
17:00, 14.10.2019
Мама Лизы Киселевой, убитой в Саратове, выступила с заявлением
16:52, 14.10.2019
Жители Красноярска негодуют: сын адвоката находится на свободе за избиение
16:14, 14.10.2019
В каждом доме есть ядовитые продукты. Роспотребнадзор рассказал какие именно
15:35, 14.10.2019
«Он был ходок по мужикам»: грабитель геев подал в суд на «Битву экстрасенсов»
15:07, 14.10.2019
«Это грабёж какой-то»: опять повышают цены на электричество в Челнах
14:24, 14.10.2019
«Кровь за кровь»: отец саратовского детоубийцы о сыне и своем отношении к нему
10:16, 14.10.2019
Работать в выходные и праздники можно, но только за двойную оплату