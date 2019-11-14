«Не хочу быть должницей!»: как казанцам вовремя заплатить налоги

На днях пожилая жительница Казани поделилась с редакцией Prokazan своими переживаниями по поводу уплаты налогов:

"Я переживаю, что наступил ноябрь, а письма из налоговой еще нет! Мне сказали ждать. Вот я жду и волнуюсь. Вдруг ничего не придет, а сроки уже поджимают! Не хочу быть должницей!"

Редакция выяснила, что делать жителям Казани, если им не приходит налоговое уведомление.

Напоминаем, что до 2 декабря казанцам нужно оплатить имущественные, транспортные, земельные налоги и НДФЛ, не удержанный налоговым агентом.

За что конкретно жители должны успеть заплатить?

Имущественный налог нужно оплатить собственникам квартир, домов, комнат, дач, гаражей и прочих объектов капитального строительства.

Земельный налог нужно оплатить владельцам садовых, огородных, дачных, приусадебных участков.

Транспортный налог нужно оплатить гражданам, на чье имя зарегистрированы автомобили, мотоциклы и иные транспортные средства.

Управление Федеральной налоговой службы по РТ сообщает, что уплатить налоги стало еще проще:

"С 2019 года в форме налогового уведомления содержатся полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически, штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства".

Для уплаты налогов можно воспользоваться любым из перечисленных способов:

1) В "Личном кабинете для физических лиц" на сайте nalog.ru

2) С помощью сервиса "Уплата налогов и пошлин" на сайте nalog.ru

3) При помощи мобильного приложения "Налоги ФЛ"

4) Через Единый портал государственных услуг uslugi.tatarstan.ru

5) Через платежные терминалы, банки или почтовые отделения

Что делать, если вам не пришло налоговое уведомление?

Налоговые уведомления не направляются в следующих случаях:

если у налогоплательщика есть налоговая льгота, налоговый вычет или иные основания, освобождающие собственника от уплаты налога;

если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей;

если налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России – личный кабинет налогоплательщика.

Если же ваш случай не попадает под перечисленные условия, то вам следует обратиться в налоговую инспекцию или направить информацию через "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте nalog.ru.

Федеральная налоговая служба предупреждает, что оплачивать налоги нужно вовремя. В противном случае за каждый день просрочки вам будут начисляться пени. Когда долг превысит три тысячи рублей, налоговая служба начнет процедуру принудительного взыскания денежных средств через суд. Должник, не выплативший сумму в тридцать тысяч рублей и более, не сможет выехать за границу.