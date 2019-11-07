За мразь не ответит: Владимира Соловьева не накажут за оскорбление татар

Роскомнадзор отказался наказывать ведущего Владимира Соловьева за оскорбление слушателя из Татарстана в эфире радио «Вести FM». В своем ответе правозащитнику Еркену Сарсембаеву глава ведомства Татьяна Денискина сообщила, что в высказываниях ведущего не нашли нарушений законов «О СМИ» и «О противодействии экстремистской деятельности». Об этом правозащитник рассказал порталу Inkazan.ru.

Роскомнадзор посчитал, что в словах Соловьева нет целевой установки на возбуждение национальной розни или какого-либо враждебного отношения к татарам. Денискина также отметила, что главный редактор и журналист СМИ не могут нести ответственность за сведения, распространяемые авторов в прямом эфире.

Сам Сарсембаев назвал ответ Роскомнадзора явной отпиской: «Провластным СМИ разрешается безнаказанно в прямом эфире ТВ и радио отвечать зрителям и слушателям по-хамски, оскорбительно».

Напомним, правозащитник также обратился с требованием привлечь Сооовьева к ответственности в Прокуратуру и Следственный комитет России, также обращение он отправил Владимиру Путину. Ответов пока не наступило.

Напомним, в начале октября в эфире радио «Вести FM» ведущий накричал на раскритиковавшего его слушателя из Татарстана, назвав его мразью и посоветовав не позорить регион.