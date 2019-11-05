В Казани поймали 18-ти летнего закладчика, он показал все свои места

18-ти летнего казанца задержали за сбыт наркотиков. Парень показал все свои "нычки", куда он прятал наркотики.

В начале ноября сотрудники полиции заинтересовались молодым человеком который подозрительно что-то искал в лесу. В присутствии понятых правоохранители произвели его досмотр в процессе которого нашли у закладчика 15 пакетиков с веществом.

Подозреваемый сразу признался, что успел сделать несколько закладок и даже показал места. После проверки указанных точек, полицейские нашли ещё 30 свертков. Сотрудники отдела экспертизы установили, что в каждом пакетике синтетический наркотик. Общий вес составил более 18 грамм.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Подозреваемый под стражей