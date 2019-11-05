Уходила и возвращалась. В РТ мужчина зарезал спящего любовника своей девушки

46-летний житель села Ульяновское Кайбицкого района Татарстана Александр Салманов пойдет под суд за жестокое убийство односельчанина, к которому периодически уходила его сожительница.

Ночью 31 октября она в очередной раз ушла к своему второму любовнику, Салманов последовал за ней, все трое начали выпивать. На следующий день мужчина собрался домой, но любимая идти с ним отказалась. Мужчины подрались и Салманова выставили за дверь.

Через некоторое время мужчина вернулся и напал с ножом на 38-летнего соперника. Он стал наносить беспорядочные удары спящему мужчине. В этот момент женщина убежала, а Салманов, убившись, что любовник его девушки мертв, скрылся с места преступления.

Свою вину он признал, сейчас находится под стражей, расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РТ.