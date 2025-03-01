Не у нас
· 16+ · Диана Вагапова

В ОАЭ планируют решить проблему пробок с помощью ИИ

Заторы на дорогах остаются серьёзной проблемой ...

Фотограф: The Lazy Artist Gallery: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/1089663/

Подписаться на Дзен.канал

Заторы на дорогах остаются серьёзной проблемой для жителей Саудовской Аравии. По данным за 2024 год, только в Эр-Рияде водители в среднем теряют 52 часа в год из-за пробок. Чтобы улучшить ситуацию, Управление данных и искусственного интеллекта внедрило систему умных камер, фиксирующих дорожные повреждения и нарушения ПДД, сообщает Arab News.

Система видеонаблюдения Saher уже повысила безопасность на главных автомагистралях страны. Эти камеры не только фиксируют превышение скорости, но и выявляют такие нарушения, как езда без ремня безопасности, переписка за рулём и несоблюдение дистанции. Нарушения автоматически регистрируются, а уведомления о штрафах моментально отправляются водителям на мобильные телефоны.

По словам сотрудника Университета нефти и ископаемых имени короля Фахда Хасана Аль-Ахмади, технологии ИИ способны значительно улучшить дорожную ситуацию. В будущем камеры смогут анализировать выражение лица водителя, частоту моргания и движения головы, чтобы выявлять признаки усталости и предотвращать ДТП.

С 2016 по 2023 год благодаря таким технологиям смертность на дорогах Саудовской Аравии снизилась на 54%. В рамках программы «Видение 2030» власти планируют продолжить работу по повышению безопасности на дорогах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Семьи больше не в приоритете? Что скрывается за падением рождаемости в Татарстане

Гид по скидкам Казани

день назад

Успеть этой весной в Казани: топ мест, событий и идей для яркого сезона

нужно ли мыть пол после дезинфекции

Лонгриды

день назад

Синоптики раскрыли даты: вот когда зима окончательно покинет Казань

Новости Казани

2 дня назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля

ремонт квартир в уфе цена в Уфе

Не у нас

день назад

Mash: во Владикавказе спасатель МЧС умер при попытке снять кошку с дерева

Новости Казани

день назад

Тарасова: тренеры по фигурному катанию переедут в Казань для работы с Загитовой

Новости Татарстана

день назад

Синоптики рассказали, когда в Татарстане наступит весна

Новости Татарстана

день назад

СК просит ареста для главы исполнительного комитета Альметьевска Айнура Исхакова

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за агрессивного подростка в Татарстане
Лонгриды
2 дня назад

Опасный алкоголь: почему в Татарстане растёт число отравлений?

В Татарстане за январь 2025 года зарегистрирова...

Новости Казани

6 минут назад

В Казани аренда квартир-студий подорожала на 26,5% за год

Гид по скидкам Казани

день назад

Медицина в Казани: клиники, врачи и полезные советы для здоровья

Новости Казани

час назад

Сегодня в Казани продолжится Чемпионат России по лыжным гонкам

Не у нас

10 часов назад

Плохой режим сна повышает риск преждевременной смерти на 29%
Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин поздравил му...
Новости Татарстана
день назад

Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин поздравил мусульман с наступающим Рамаданом

Не у нас

11 часов назад

«Яндекс» в 2025 году представит нейросеть, способную к сложным рассуждениям

Не у нас

11 часов назад

Михаил Варфоломеев предсказал, когда закончится нефть в Татарстане

Не у нас

11 часов назад

В ОАЭ планируют решить проблему пробок с помощью ИИ
“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без...
Интересное в Казани
5 дней назад

“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без выходных”: предприниматель из Казани рассказал, чем придется пожертвовать ради открытия своего дела