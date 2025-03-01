В ОАЭ планируют решить проблему пробок с помощью ИИ
Фотограф: The Lazy Artist Gallery: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/1089663/
Заторы на дорогах остаются серьёзной проблемой для жителей Саудовской Аравии. По данным за 2024 год, только в Эр-Рияде водители в среднем теряют 52 часа в год из-за пробок. Чтобы улучшить ситуацию, Управление данных и искусственного интеллекта внедрило систему умных камер, фиксирующих дорожные повреждения и нарушения ПДД, сообщает Arab News.
Система видеонаблюдения Saher уже повысила безопасность на главных автомагистралях страны. Эти камеры не только фиксируют превышение скорости, но и выявляют такие нарушения, как езда без ремня безопасности, переписка за рулём и несоблюдение дистанции. Нарушения автоматически регистрируются, а уведомления о штрафах моментально отправляются водителям на мобильные телефоны.
По словам сотрудника Университета нефти и ископаемых имени короля Фахда Хасана Аль-Ахмади, технологии ИИ способны значительно улучшить дорожную ситуацию. В будущем камеры смогут анализировать выражение лица водителя, частоту моргания и движения головы, чтобы выявлять признаки усталости и предотвращать ДТП.
С 2016 по 2023 год благодаря таким технологиям смертность на дорогах Саудовской Аравии снизилась на 54%. В рамках программы «Видение 2030» власти планируют продолжить работу по повышению безопасности на дорогах.
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