Палеонтологи заявили, что динозавры не могли вымереть до падения астероида
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Международная группа палеонтологов пришла к выводу, что сокращение числа находок окаменелостей в конце мелового периода не свидетельствует о массовом вымирании динозавров до падения астероида. Об этом сообщили в Университетском колледже Лондона.
Алессандро Кьяренца, исследователь из UCL, объяснил, что спад находок связан с геологическими условиями, мешающими сохранению останков, а не с реальным падением численности динозавров. По его словам, представление о том, что они начали исчезать до катастрофы, основано на неполноте геологических данных.
Чтобы проверить это, команда изучила распространение четырёх крупных групп динозавров в Северной Америке за последние 18 млн лет мела. Учёные сопоставили климат, осадконакопление и вероятность сохранения останков.
Выяснилось, что ареалы динозавров почти не менялись, но условия для окаменения ухудшились. Частые находки цератопсид в позднемеловых слоях объясняются тем, что они обитали в более благоприятных зонах для сохранения останков.
Исследование поставило под сомнение теории о постепенном вымирании до падения Чиксулубского астероида — событие, которое произошло около 66 млн лет назад и до сих пор вызывает споры о своей роли в исчезновении динозавров, пишет ТАСС.
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