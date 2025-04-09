Палеонтологи заявили, что динозавры не могли вымереть до падения астероида

Международная группа палеонтологов пришла к выводу, что сокращение числа находок окаменелостей в конце мелового периода не свидетельствует о массовом вымирании динозавров до падения астероида. Об этом сообщили в Университетском колледже Лондона.

Алессандро Кьяренца, исследователь из UCL, объяснил, что спад находок связан с геологическими условиями, мешающими сохранению останков, а не с реальным падением численности динозавров. По его словам, представление о том, что они начали исчезать до катастрофы, основано на неполноте геологических данных.

Чтобы проверить это, команда изучила распространение четырёх крупных групп динозавров в Северной Америке за последние 18 млн лет мела. Учёные сопоставили климат, осадконакопление и вероятность сохранения останков.

Выяснилось, что ареалы динозавров почти не менялись, но условия для окаменения ухудшились. Частые находки цератопсид в позднемеловых слоях объясняются тем, что они обитали в более благоприятных зонах для сохранения останков.

Исследование поставило под сомнение теории о постепенном вымирании до падения Чиксулубского астероида — событие, которое произошло около 66 млн лет назад и до сих пор вызывает споры о своей роли в исчезновении динозавров, пишет ТАСС.