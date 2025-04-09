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Эксперты заявили, что слепая вера в ИИ может замедлить развитие науки

Главная угроза, по словам исследователей, заклю...

pixabay.com

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Специалисты выражают тревогу: чрезмерное доверие к возможностям искусственного интеллекта может обернуться негативными последствиями для науки.

По мнению экспертов, впечатляющие успехи ИИ зачастую могут быть не более чем внешним эффектом. Вместо реальных открытий мы получаем имитацию прогресса. Они считают, что воспринимать нейросети как источник революционных знаний — ошибочно.

Главная угроза, по словам исследователей, заключается в том, что ИИ подменяет реальное понимание. Алгоритмы машинного обучения склонны воспроизводить готовые шаблоны из обучающей базы, порой с искажениями. Это может привести к серьёзным просчётам, включая случайные утечки информации.

К таким выводам специалисты пришли, проанализировав развитие ИИ с 2012 по 2022 год. Они настаивают на пересмотре подходов к использованию этих технологий и предлагают ввести чёткие стандарты контроля качества.

По их мнению, это поможет предотвратить упрощение научной работы и минимизировать риск критических ошибок, передаёт МедиаПоток со ссылкой на ferra.

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