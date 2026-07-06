В Татарстане от клещей пострадали более 1,1 тыс. детей

С начала сезона клещевых инфекций в Татарстане за медицинской помощью после укусов обратились 5 427 человек, среди которых 1 185 детей. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Больше всего обращений зафиксировано в Казани — 1 847 случаев. В Набережных Челнах — 507, в Альметьевском районе — 330, в Нижнекамском — 315, в Бугульминском — 230, в Зеленодольском — 224, в Елабужском — 183, в Бавлинском — 105, в Заинском — 103, в Азнакаевском — 101, в Чистопольском — 98, в Нурлатском — 95.

В регионе выявлено 10 случаев клещевого боррелиоза и два завозных случая клещевого энцефалита. Для профилактики обработали более 3 тыс. гектаров территорий — парки, скверы, места отдыха и детские лагеря. Вакцинацию прошли 12 317 человек, что составляет 96% от плана.

В Роспотребнадзоре напомнили: клещей нужно сдавать на исследование, чтобы оценить риск заражения и назначить профилактику.