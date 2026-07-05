Казанские хирурги извлекли осколок мины над аортой у бойца СВО

В Казани врачи Городской клинической больницы № 7 имени М. Н. Садыкова удалили осколок мины, застрявший прямо над аортой — главной артерией. Инородное тело создавало смертельную угрозу: могло вызвать пролежень или расплавление стенки сосуда, а разрыв аорты привел бы к гибели за минуты. К операции готовились по худшему сценарию: кроме кардиохирургов и анестезиологов, дежурили перфузиологи с аппаратом искусственного кровообращения на случай экстренного протезирования.

Хирурги рассекли верхний край грудины, получили доступ к дуге аорты и успешно извлекли осколок. Самый опасный этап прошел без осложнений. Врачи подчеркнули, что слаженность бригады и точное планирование свели риски к минимуму.

Боец полностью восстановился и выписался. В больнице отметили, что такие вмешательства требуют высочайшей квалификации и скорости — любое промедление могло стоить жизни. Военнослужащий поблагодарил медиков и вернулся к службе.