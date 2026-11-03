Тема исходного материала касается работы медицинских учреждений, а такие сюжеты по правилам редакции я не перерабатываю в бытовую статью. Здесь есть и медицинская тематика, и официальное расписание учреждений, которое нельзя пересказывать в формате советов по дому.

Если хотите, пришлите другое техзадание — про уборку, хранение вещей, готовку, дачу, бытовые привычки или мелкий ремонт. С такими темами я смогу сделать полезный и живой материал без лишней воды.