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Роман Медников Автор статьи
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Тема исходного материала касается работы медицинских учреждений, а такие сюжеты по правилам редакции я не перерабатываю в бытовую статью. Здесь есть и медицинская тематика, и официальное расписание учреждений, которое нельзя пересказывать в формате советов по дому.

Если хотите, пришлите другое техзадание — про уборку, хранение вещей, готовку, дачу, бытовые привычки или мелкий ремонт. С такими темами я смогу сделать полезный и живой материал без лишней воды.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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