С 1 ноября меняется оплата ЧЭСК: как не запутаться в квитанциях

С такими изменениями легко запутаться, особенно если платёжки обычно оплачиваются по привычке за пару минут. Здесь как раз тот случай, когда лучше один раз спокойно разобраться, чем потом искать, куда ушли деньги. Ситуация не сложная, но внимательность с ноября действительно пригодится.

Что именно изменилось с 1 ноября

С 1 ноября ЧЭСК прекратила обслуживание и приём платежей за услуги водоснабжения и водоотведения ГУП «БОС». Причина — расторжение агентского договора.



в квитанциях ЧЭСК за октябрь 2026 года и последующие периоды больше не будет начислений за водоснабжение и водоотведение;



если раньше эти услуги оплачивались через ЧЭСК, теперь платить нужно напрямую в адрес ГУП «БОС»;



сама ЧЭСК продолжает принимать платежи по своим услугам, но уже без строки за воду и водоотведение.



Проще говоря, одна привычная платёжка стала короче. У меня в таких случаях первое желание — оплатить всё как обычно, не вчитываясь. Но именно здесь это и может подвести.

Как платить теперь, чтобы не возникла путаница

Самое важное — разделить для себя два разных платежа. ЧЭСК и ГУП «БОС» теперь нужно воспринимать как отдельных получателей.



для оплаты услуг ЧЭСК используйте Единый платёжный документ за октябрь 2026 года и следующие периоды;



услуги водоснабжения и водоотведения оплачивайте непосредственно в адрес ГУП «БОС»;



не ориентируйтесь на старые квитанции, даже если раньше всё проходило без ошибок;



перед оплатой стоит проверить, есть ли в документе строка с водой: если её нет, значит переводить за эти услуги через ЧЭСК уже не нужно.



Лайфхак: положите старую квитанцию отдельно от новых документов хотя бы на месяц. Я так делал с коммунальными платежами после похожих изменений, и это действительно помогает не схватить первый попавшийся бланк по привычке.

Лайфхак: если оплачиваете через телефон или компьютер, сохраните себе простое правило в заметках — «ЧЭСК отдельно, вода отдельно». Звучит слишком просто, но в день оплаты такие короткие напоминания работают лучше длинных инструкций.

Каких ошибок лучше избежать

Самая неприятная ошибка — после 1 ноября оплатить водоснабжение и водоотведение по старым ЕПД ЧЭСК. В этом случае деньги не дойдут до ГУП «БОС», и может появиться задолженность.



не оплачивайте воду и водоотведение по предыдущим ЕПД ЧЭСК после 1 ноября 2026 года;



не стоит думать, что платёж «сам перенаправится» — на это рассчитывать нельзя;



ошибочный перевод может потребовать дополнительного времени на возврат или уточнение;



если есть сомнения по начислениям за воду и водоотведение, обращаться нужно напрямую в ГУП «БОС».



У меня такие истории всегда вызывают лёгкое раздражение: вроде бы меняется одна строка в квитанции, а последствий может быть заметно больше. Но если один раз внимательно проверить реквизиты и получателя, дальше всё идёт уже по новой привычке.

Ирина Петрова, жительница Казани: «Я обычно оплачиваю счета быстро, не вчитываясь, и как раз в таких случаях легко ошибиться. Теперь решила проверять, кому именно уходит платёж, потому что потом разбираться с возвратом точно дольше».

Где по-прежнему можно оплатить услуги ЧЭСК

По своим услугам ЧЭСК продолжает принимать платежи в обычных каналах. То есть полностью схема не изменилась, изменился только состав начислений.



в личном кабинете на официальном сайте ЧЭСК;



в мобильном приложении;



в офисах обслуживания клиентов.



Лайфхак: после первой оплаты по новым правилам сохраните чек или подтверждение до следующего расчётного периода. Я обычно держу такие документы хотя бы месяц — это удобно, если захочется быстро сверить, что и куда уже было оплачено.

Если вопрос касается обслуживания, расчётов и приёма платежей именно за водоснабжение и водоотведение, обращаться нужно непосредственно в ГУП «БОС».

Главная мысль простая: с 1 ноября ЧЭСК больше не принимает платежи за воду и водоотведение ГУП «БОС». Поэтому старую привычку оплачивать всё одним способом лучше сразу пересмотреть. Достаточно внимательно смотреть на квитанцию и не использовать старые ЕПД для оплаты воды. Тогда лишней путаницы и неприятных долгов получится избежать.