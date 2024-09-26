По статистике лечение зубов — это самая большая статья расходов россиян среди всех платных медицинских услуг. Основатель сети стоматологических клиник «Стомус», Галиев Ирек Римович рассказал казанцам, как устроен медицинский бизнес изнутри.

В этом материале вы узнаете, сложно ли в Казани открыть стоматологию, в чём секрет долгой работы клиники и как удержать пациентов.

Открытие стоматологии, выгорание и первые шишки

Сеть стоматологических клиник «Стомус» основали в феврале 1998 года в Альметьевске. Ирек в то время работал челюстным хирургом. Совместно с напарником они открыли небольшой стоматологический кабинет с одним креслом, где по очереди принимали пациентов. Услуги набирали популярность и к октябрю стоматологи работали уже вчетвером посменно на двух креслах. Это и стало официальным моментом рождения сети «Стомус». Сегодня она включает 11 стоматологических клиник в Казани и Альметьевске, зуботехническую лабораторию и первый многопрофильный медицинский центр «СтомусМед».

Ближе к 2010 году Ирек Римович покинул пост главного директора из-за того, что не видел для себя дальнейшего развития в этой сфере. Плюс за время работы клиники накопилось много вопросов, на решение которых сил уже не было. Однако в 2018 году Ирек Римович вернулся в компанию с новыми силами и идеями для дальнейшего развития. К тому времени «Стомус» был не в лучшем состоянии: большая конкуренция, частая смена кадров в управляющем составе. За пять лет сменилось четыре директора. Пришлось коренным образом менять структуру целой сети, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке.

Почему за 26 лет ни разу не закрылись: в чём секрет успеха

Сохранить бизнес в городе-миллионике задача непростая. Однако основатели сети стоматологических клиник «Стомус» вывели несколько основных правил, которые помогают бизнесу развиваться.

Качественная реклама: пациентам нужно рассказывать о клинике, иначе какой бы хорошей она не была об этом просто никто не узнает. Разработка системы, которая заботится о пациентах, тем самым удерживая их. В клинике все роли чётко распределены. Задача врача продумать план лечения и качественно оказать услугу, все остальные процессы ведут другие службы. Администратор записывает пациента на приём, а также звонит или отправляет смс с напоминанием о записи, ассистент сообщает доктору об истории лечения пациента и т.д.

Такая система освобождает врача от ненужной рутины и он отдаёт все свои силы на лечение. А пациент тем временем окружён заботой и может не держать в голове лишнюю информацию.

Также клиника тщательно следит за качеством лечения. Для этого были созданы критерии оценки работы, по которым врач должен оказывать лечение минимум на 4 балла из 5. Поэтому доктора регулярно проходят курсы по повышению квалификации, а молодым сотрудникам помогает врач-куратор.

Как только к нам на работу устраивается сотрудник, за ним закрепляется врач-куратор, который в течение месяца находится с ним рядом во время приёма, контролирует работу и помогает в спорных ситуациях. Параллельно с этим новый врач проходит обучение нашим стандартам. Такая система удобна тем, что пациент попадая в клинику в любом случае получит качественное лечение минимум на четвёрку. И неважно к какому врачу он пойдёт: к доктору наук с высшей категорией или к молодому специалисту, — поделился Ирек Римович.

Почему клиника не спешит внедрять новейшие технологии

Технологии лечения совершенствуются, появляется новое оборудование и инструменты. Однако «Стомус» не спешит применять новые методы.

Наши врачи работают на качественном оборудовании, которое позволяет проводить лечение на высшем уровне. К современным методам лечения мы очень внимательно приглядываемся. Только вышла на рынок новая технология, мы ее не берем. Сначала смотрим, как работают другие: какие проблемы и последствия возникают в процессе. Если технология действительно хорошая и она помогает качественно вылечить, при этом не вызывает сильного удорожания услуг, мы ее внедряем, — сообщает основатель сети стоматологических клиник «Стомус».

Главное правило работы клиники — стабильность, качество и доступность, а не гонка за первенство технологий.

Планы на будущее

Сейчас мы продумываем, как быстро расширить нашу сеть клиник не только в рамках Казани, но и по России, при этом сохранив высокое качество работы. Одна из идей — это становиться партнёрами с небольшими клиниками, внедряя в работу наш опыт по построению внутренней структуры, — сообщает Ирек Римович, основатель сети стоматологических клиник «Стомус».

Сегодня стоматология «Стомус» — это хорошо работающий бизнес с чёткой структурой, принципами, высококвалифицированными врачами и постоянными пациентами. Поэтому в планах на будущее — это масштабировать бизнес, предоставляя врачам рабочие места и возможность карьерного роста, а пациентам доступное лечение.