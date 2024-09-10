В Казани стартовала программа бесплатного обучения IT-профессиям для ветеранов боевых действий и их семей

В Татарстане запускается уникальная программа по бесплатному обучению IT-профессиям для ветеранов боевых действий и их ближайших родственников. С инициативой о запуске программы выступил директор ООО "Эдекс" Тимур Каллимуллин.

Программа организована Университетом Urban, резидентом «Сколково», и будет проходить на очной основе в высокотехнологичном городе Иннополис. Обучение направлено на поддержку демобилизованных военнослужащих, их семей и помощь в освоении востребованных профессий для дальнейшего трудоустройства.

Проект уже получил поддержку властей города и стартует с официального анонса на ближайших мероприятиях. Участие в программе могут принять ветераны, их супруги и дети, для которых разработаны отдельные учебные программы. Особое внимание уделено практической подготовке – слушатели будут обучаться на реальных проектах, что даст им возможность не только освоить теоретические знания, но и получить ценный опыт работы в команде.

По словам организаторов, проект направлен на обеспечение социальной адаптации и профессионального развития участников, что особенно актуально в свете современных требований к рынку труда. На протяжении шести месяцев студенты будут осваивать такие популярные языки программирования, как Python, работать с фреймворками Django и FastAPI, а также учиться взаимодействию с нейронными сетями и машинным зрением. По окончании обучения ветеранам будет предложено пройти трехмесячную стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Особенностью программы является не только качественная учебная программа, но и полное обеспечение участников во время обучения: бесплатный трансфер, современные компьютеры Apple IMac, питание и поддержка кураторов. Все это позволит ветеранам и их семьям максимально погрузиться в учебный процесс и получить профессиональные навыки, востребованные на рынке труда.