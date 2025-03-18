10 апреля 2025 года в БСС «Баскет-холл» пройдет большая бизнес-конференция «СТАРТ: ИДЕЯ. СТРАТЕГИЯ. РОСТ», в которой примут участие более 4000 предпринимателей.

На мероприятии выступят основатели ведущих российских компаний и медийные звезды. Они поделятся своим опытом со всеми, кто активно развивает бизнес или только начинает делать первые шаги в предпринимательстве.

Кроме того, каждый участник мероприятия сможет присоединиться к различным активностям в экспо-зоне, познакомиться с потенциальными клиентами, найти новых партнеров и стать частью большого сообщества единомышленников, которые готовы поддерживать друг друга на пути к достижению новых высот.

Организатором этого события выступает международная IT-компания amoCRM, которая обладает обширной сетью партнеров и огромным количеством клиентов по всему миру. Компания ежегодно организует масштабные деловые мероприятия, объединяя тысячи предпринимателей как внутри страны, так и за ее пределами.

В этом году на конференции выступят: Михаил Токовинин (сооснователь amoCRM), Михаил Кучмент (сооснователь Hoff), Илья Авербух (продюсер ледовых шоу и лауреат ТЭФИ) , Алексей Локонцев (основатель сети барбершопов TOPGUN и сети киберспортивных клубов COLIZEUM), Денис Кутергин (сооснователь YouDo). Список спикеров пополняется.