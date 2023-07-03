Более 50% людей сталкиваются с болезнями ногтей и кожи стоп, мозолями, натоптышами и бородавками. Этот процент с каждым годом растет. Эксперты отмечают, что чаще от подобных проблем страдают подростки: стремление выбирать обувь лишь по внешнему виду играет с ними злую шутку. Также этому недугу часто подвержены пожилые люди.

Следовательно, рост количества проблем со стопами увеличивает потребность в специалистах. Сегодня профессиональную помощь могут оказать лишь опытные подологи.

Подолог — это специалист, который проводит полную диагностику и лечение стоп и ногтей. Подолог работает на стыке двух направлений — дерматологии и хирургии — и занимается профилактикой больных стоп и коррекцией ногтевой пластины при различных поражениях и любого рода деформациях.

Стоит отметить, что работа достаточно прибыльная. В среднем опытные подологи в Казани получают от 80 000 рублей в месяц. Для входа в профессию достаточное пройти курс, где обучат теории и большое внимание уделяют практике. На обучение приглашаются действующие мастера ногтевого сервиса, эстетисты, которые хотят увеличить перечень услуг, предоставляемых клиентам.

"Тяжело в учении - легко в бою. Это точно про нас! Скажу честно, курс действительно непростой. Особенное внимание мы уделяем практике: отбираем 10 сложных случаев, чтобы после получения сертфиката подолог мог справиться практически с любым клиентом. Далее останется только набираться больше и больше опыта!" - прокомментировала Татьяна Александровна, основатель подоцентра "Белый Ангел".

Как проходит обучение?

Преподаватель курса - Завьялова Айгуль Ринатовна. Участник чемпионатов по подологи. Имеет медицинское образование, проходила обучение в подологических школах Москвы, Ижевска и Казани. В профессии с 2008 года.

Айгуль Ринатовна Завьялова, преподаватель курса по подологии в подоцентре «Белый Ангел»

3-дневный курс по подологии в подоцентре «Белый Ангел» стартует 3 августа. За 3 дня вы получите все необходимые знания для начала работы. Научитесь собирать анамнез, заполнять карту и вести клиента. Научитесь распознавать и дифференцировать проблемы кожи и ногтей. А также приобретете знания по сотрудничеству с врачами.



• Современное оснащение класса, предоставление полного спектра инструментов и космецевтики

• Много теории и практические отработки (во время обучения вам предоставят не менее тщательно отобранных 10 моделей. Все случаи сложные и показательные. После обучения человек сразу сможет принимать клиентов)

• Обучение всем правилам и нормам СанПина

• По итогам обучения выдается Сертификат

Что говорят ученики курса?

- «Я работала мастером ногтевого сервиса, в том числе делала педикюр. И очень часто у меня были клиенты с мозолями, натоптышами, грибками и другими не самыми приятными вещами. Как бы хорошо я не делала свою работу, ноги девушек не выглядели опрятными и ухоженными. Тут я поняла, что каждая вторая моя клиентка нуждается в помощи подолога. Я отучилась на это направление всего за три дня, отработав навыки на 10 моделях в подоцентре «Белый Ангел», - рассказывает Евгения, мастер-эстет.

Отметим, что не многое салоны готовы похвастаться информативными курсами. И при выборе места стоит учитывать множество нюансов.

- «Работаю подологом с 2008 года. Имея 15-летний опыт за спиной, могу с уверенностью сказать, что теория не может существовать без практики, и наоборот. На курсах очень важно прорабатывать все тонкости и нюансы. Клиенты бывают с разными особенностями. Начинающих мастеров необходимо обучать работать с диабетиками, объяснять физиологию и анатомию, учить общаться с клиентами и показывать, как обезопасить себя от заражения», - говорит преподаватель курсов по подологии в подоцентре «Белый Ангел» Айгуль Ринатовна.

Айгуль Ринатовна Завьялова, преподаватель курсов по подологии в подоцентре «Белый Ангел»

Не стоит забывать о том, что начинающий мастер должен иметь поддержку и после прохождения курсов: у пациентов бывают случаи, требующие серьезного опыта. «Белый Ангел» – подоцентр, который в онлайн-формате консультирует своих учеников на протяжении месяца после прохождения обучения, также они составляют список обязательных инструментов и препаратов, которые должны быть у подолога.

- На курсах мне дали все необходимые знания. И даже обучали нормам СанПина. И, что немаловажно, мы изучали и психологические аспекты. Мы практиковались далеко не на лёгкий моделях. Все навыки и технику отрабатывали на проблемных ногах. Это огромный плюс, ведь столкнись я с таким впервые точно растерялась, но теперь знаю как работать с теми или иными нарушениями, - делится впечатлением Марина, ученица «Белого Ангела».

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