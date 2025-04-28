С 20 по 23 мая 2025 года в Уфе состоятся ключевые отраслевые события - Российский нефтегазохимический форум и 33-я международная выставка «Газ. Нефть. Технологии».

Мероприятия проходят при поддержке и участии Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания.

Выставка и форум проходят в целях развития нефтегазовой отрасли, внедрения инновационных технологий и оборудования согласно Распоряжению Правительства Республики Башкортостан №239-р от 6.03.25 г.

Интеллектуальный партнёр мероприятия – Евразийский НОЦ мирового уровня.Научный партнёр Форума – Уфимский государственный нефтяной технический университет.На церемонии открытия традиционно будет дан старт новым производствам.

Регистрация на мероприятия проходит по ссылке

ВЫСТАВКА НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

• В экспозиции принимают участие 350 компаний из 40 регионов России и зарубежья (Китай, Республика Беларусь, Южная Корея). Здесь представлен полный цикл от поиска и разработки недр до новых технологий переработки, промышленных технологий и оборудования, логистики, инжиниринговых и нефтесервисных услуг;

• Экспоненты разместятся во всех залах выставочного комплекса «УФА ЭКСПО», на открытой площади и дополнительном павильоне;

• Флагманы отрасли выбирают площадку “Газ. Нефть.Технологии”: ПАО АНК «Башнефть» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть»), АО «Башкирская содовая компания» (АО «РОСХИМ), дочерние общества ПАО «Газпром» (ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Газпромтрансгаз Уфа», ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», ПАО «Газпром газораспределение Уфа»), АО «Транснефть Урал», ФГУП «ВНИИА» ,РОСАТОМ, АО Башнефтегеофизика, ООО «Крезол-Нефтесервис», НПК «Евраз Автоматика» и многие другие. Коллективный стенд концерна «Белнефтехим» представят 11 компаний из Беларуси;

• Дополнительной возможностью для заключения партнёрских сделок станет «День поставщика» в формате деловых встреч с руководителями ведущих предприятий ТЭК.

ФОРУМ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ

• 54 мероприятия деловой программы, 7 площадок проведения;

• 500 федеральных и региональных спикеров из 21 региона России;

• Зарубежные участники Форума – 10 стран: Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Ливия, Алжир, Беларусь, Камерун, Королевство Иордания, Болгария;

• Участие и поддержка 15 отраслевых ассоциаций и союзов;

• Участие 24 научных учреждений из России и зарубежных стран.

Центральным событием станет Пленарное заседание «Нефтегазохимическая отрасль России: стратегические вызовы, национальные проекты и ключевые сценарии развития».

Среди спикеров Пленарного заседания – федеральные эксперты из Минэнерго России, Минпромторга России, Агентства по технологическому развитию, Института нефтегазовых инициатив, НИИ «Транснефть», Инжинирингового центра «Кронштадт», ПАО АНК «Башнефть».

МОЛОДЁЖНАЯ ПРОГРАММА

Насыщенная программа в рамках Форума предусмотрена для молодых специалистов:

• Международная студенческая олимпиада «Процессы и аппараты химической технологии»;

• Всероссийская молодежная конференция «Геолого-геофизические исследования нефтегазовых пластов»;

• Газовый диктант.

ЧЕМПИОНАТЫ И КОНКУРСЫ

◦ Церемония награждения победителей регионального этапа конкурса «Лучшие товары Башкортостана – 2025»;

◦ Первенство по бережливому производству среди предприятий химического комплекса 2025;

◦ Региональный этап конкурса «Лучший сварщик 2025».