Начался священный месяц Рамадан. В честь его наступления ИTLE совместно с компанией «Идель-Тур» проводит масштабный конкурс, главным призом которого станет путевка в Умру – паломничество к священным местам для мусульман.

В этом тексте мы расскажем о начале и завершении Рамадана в 2025 году, его особенностях и условиях участия в конкурсе.

Суть Рамадана

Рамадан – благословенный месяц, которого с нетерпением ждут мусульмане. Это время милости и прощения Всевышнего, духовного очищения и стремления к благим деяниям.

В этот период началось неспослание священного Корана, как передано в хадисах Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Согласно исламскому учению, Рамадан – это месяц, когда Аллах прощает грехи, дарует особые блага и многократно увеличивает награды за добрые дела.

Мусульмане стараются провести этот месяц в поклонении, усиленной молитве, помощи нуждающимся и совершении благих поступков. Каждое доброе дело, совершенное в Рамадан, вознаграждается многократно.

В Коране говорится: «Тот из вас, кто застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время» (аль-Бакара, 2/185).

В 2025 году священный месяц начнется с заходом солнца 28 февраля и закончится вечером 29 марта. Начало и конец Рамадана зависят от лунного календаря.

Конкурс в честь Рамадана

В честь этого события ИТLE совместно с компанией «Идель-Тур» проводит масштабный конкурс, главным призом которого станет путевка в Умру – паломничество к священным местам для мусульман.

Умра – это малое паломничество на священные земли Ислама, которое помогает укрепить веру и очиститься от грехов. Совершение Умры считается сунной, то есть желательным, но не обязательным действием для мусульманина.

Паломничество в Умру – это возможность духовного обновления и приближения к Аллаху, особенно в священный месяц Рамадан.

Для участия в конкурсе нужно совершить покупку в любом заведении ИТLE – в семейных ресторанах ИТLE СТЕЙК-КАФЕ, в бистро ИТLE BISTRO, в современной халяль-кулинарии ИTLE CULINARY или оформить заказ с доставкой.

Компания «Идель-Тур» организует Умру и Хадж с 1999 года, обслужив более 70 000 паломников. Она обеспечивает полный комплекс услуг — от визовой поддержки до проживания и экскурсий. Опытная команда гарантирует комфорт, безопасность и духовное сопровождение на каждом этапе пути.

Участнику необходимо заполнить простую анкету:

ФИО

Телефон

Дата визита

Адрес ресторана

Номер чека

А также зарегистрировать свой чек после посещения одного из заведений ИТLE . Для этого достаточно отсканировать QR-код в ресторане или получить его при доставке и перейти на сайт для участия в конкурсе.

Победитель будет выбран случайным образом сразу после Рамадана.

Пост в Рамадан

Пост (саум) – один из пяти столпов ислама. Он предписывает воздержание от еды, питья и мирских удовольствий с рассвета до заката.

Каждый день начинается с сухура – предрассветного приема пищи, а завершается ифтаром – вечерним разговением, традиционно начинающимся с фиников и воды, как это делал Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует).

ИТLE — сеть стейк-кафе в Казани, предлагающая блюда из фермерского мяса, приготовленные на угольном гриле. Рестораны придерживаются стандартов халяль, создавая уютную атмосферу для семейного отдыха.

В священный месяц Рамадан сеть стейк-кафе ИТLE подготовила специальное ифтар-меню, объединяющее традиционные блюда и современные вкусы. Оно основано на самых любимых позициях гостей и дополнено эксклюзивными новинками, доступными только в этот период.

Ифтар в ИТLE — это возможность соблюдать традиции и наслаждаться гастрономическим разнообразием. Меню будет доступно на протяжении всего Рамадана: в течение полутора часов подается ифтар-меню, после чего вновь открывается заказ из основного ассортимента.

В ифтар-меню вошли:

Топовые позиции из основного меню: мясные блюда, шашлыки, стейки, ребра, супы, салаты и закуски.

Уникальные авторские блюда от шеф-поваров, созданные специально для этого меню, чтобы порадовать даже самых искушенных гурманов: салат Вителло Тоннато с ростбифом, суп чечевичный с копченой курицей, солянка мясная, шашлык из баранины, классический чизбургер.

Меню получилось разнообразным и подойдет для любого вкуса и аппетита. Каждое блюдо готовится с особым вниманием к качеству, чтобы сделать ифтар по-настоящему незабываемым.

Подробнее об ифтар-меню в соцсетях ИТLE — ВКонтакте и Telegram-канале.