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Каждый может быть инфицирован: как стоматологи должны стерилизовать инструменты и может ли это проверить пациент

Узнайте, как соблюдаются санитарные нормы в кли...

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Когда мы приходим к стоматологу, чаще всего нас волнует два вопроса: насколько болезненной будет процедура и какова её стоимость. Но врачи советуют задуматься и о других важных вещах, таких как соблюдение санитарных норм в клинике. Насколько тщательно обрабатываются инструменты и помещение? Какие меры принимаются для обеспечения стерильности? На эти вопросы нужно знать ответы, чтобы чувствовать себя уверенно и безопасно на приеме.

Сегодня мы пообщались с Альмирой Зинуровной Шакировой, руководителем отдела качества и ведущим врачом сети клиник «Стомус». Как поддерживается стерильность, какие меры применяются для защиты пациентов и почему не стоит стесняться задавать вопросы — об этом в нашем материале.

Как в клинике должна поддерживаться стерильность?
Стерилизация в стоматологии — это многоступенчатый процесс, необходимый для предотвращения любых рисков заражения. В клиниках проводится дезинфекция кабинетов как минимум два раза в день: поверхности протираются специальными растворами, используется бактерицидная лампа. «Важно обращать внимание на чистоту в помещении и как подаются инструменты, — отмечает Альмира Зинуровна Шакирова, ведущий врач и руководитель отдела качества сети клиник "Стомус". — Мы всегда вскрываем стерильные инструменты при пациенте, чтобы он был уверен в их безопасности».

После приема пациента все многоразовые инструменты подвергаются многоэтапной стерилизации: механической очистке, химической дезинфекции и обработке паром для уничтожения всех микроорганизмов и вирусов. Одноразовые инструменты, которые могут быть инфицированы, обрабатываются дезинфицирующим раствором, затем помещаются в пакет для отходов класса В, и их утилизацией занимается специализированная компания.

Системы внутреннего контроля: как «Стомус» защищает пациентов от рисков

«В нашей сфере нет места для ошибок, — подчеркивает Альмира Зинуровна. — Мы не можем позволить себе даже малейшего риска, поэтому у нас внедрены строгие системы двойного контроля».

Первый этап контроля — это выборочная проверка каждой партии стерилизованных инструментов. Если в процессе обнаруживаются ошибки, вся партия немедленно отправляется на повторную стерилизацию. Второй этап — ежемесячные внеплановые инспекции, которые проводятся отделом контроля качества сети клиник. Это позволяет не упустить влияние человеческого фактора и гарантировать безопасность.

Можно ли заразиться ВИЧ или другими заболеваниями у стоматолога?
Вероятность заражения ВИЧ или другими инфекциями на приеме у стоматолога крайне низка при соблюдении всех санитарных стандартов. «Мы обрабатываем инструменты так, как если бы каждый пациент мог быть носителем ВИЧ, — объясняет Альмира Зинуровна. — В стоматологии, как и в хирургии, используются строгие правила обработки, так как любые инструменты, контактирующие со слизистой или поврежденными тканями, могут стать потенциальным источником инфекции, если стерилизация выполнена неправильно».

Присутствие родителей на приеме у детского стоматолога
Когда речь идет о лечении детей, многие родители хотят находиться в кабинете рядом с ребенком. Врачи «Стомус» объясняют, что это возможно, но необходимо соблюдать правила стерильности. «Стерильной зоной считается то место, где располагаются инструменты и оборудование, — поясняет врач. — Лучше не подходить близко к манипуляционным столикам, а оставаться в специально отведенной зоне, чтобы не нарушить чистоту и защитить ребенка от возможной инфекции».

Стерильность — это неотъемлемая часть стоматологического лечения, напрямую связанная с безопасностью пациента. В сети клиник "Стомус" готовы отвечать на любые вопросы, касающиеся соблюдения санитарных норм, демонстрировать стерильные инструменты и объяснять все меры, которые принимаются для защиты здоровья посетителей. Не стесняйтесь задавать вопросы и интересоваться, ведь ваше здоровье — это важнейший приоритет.

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