Финал конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан" 2025: Вдохновение для новых лидеров
Казань, 25 апреля 2025 года – В РК "Пирамида" прошел финал конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан", который вновь продемонстрировал высокие стандарты делового взаимодействия и активное участие женщин в предпринимательской сфере. Событие собрало ведущих представителей бизнеса, культурных организаций и средств массовой информации, подчеркивая важность женского лидерства для экономического развития региона.
В этом году на конкурс было принято 29 заявок от участниц, каждая из которых представила свои достижения в различных отраслях. Конкурсантки не только обсуждали свои бизнес-инициативы, но и активно участвовали в социальных проектах, демонстрируя, что успех в бизнесе неразрывно связан с социальной ответственностью. В рамках мероприятия прошло 10 мастер-классов, направленных на развитие навыков и компетенций, необходимых для карьерного роста.
Конкурсанты продемонстрировали свое творчество, видеовизитки и выступления, рассказывая о своих личных историях успеха и бизнес-инициативах. Эти элементы не только обогатили программу, но и послужили вдохновением для будущих поколений предпринимателей.
В состав жюри вошли опытные и успешные бизнесмены, представители ТПП,ФПП ,КАзГИК и известные блогеры.
Финал конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан" прошел во второй раз в рамках регионального этапа всероссийского конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Россия". Это событие привлекло внимание инвесторов и представителей СМИ, еще раз подтверждая значимость женского лидерства в бизнесе на региональном уровне.
Конкурс "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан" также был удостоен серебряной награды на всероссийском фестивале "Серебряный Меркурий ПФО", что свидетельствует о его признании на федеральном уровне.
Победительницы 2025:
• *Гран-при:* Рита Хабирова
• *Королева бизнеса:* Лилия Валиуллина
• *Мисс Бизнес:* Анастасия Баранова
• *I Вице Мисс Бизнес:* Гузель Галявиева
• *II Вице Мисс Бизнес:* Эндже Халиуллова
• *Миссис Бизнес Татарстан:* Элина Гарипова
• *I Вице Миссис Бизнес:* Марина Сотина
• *II Вице Миссис Бизнес:* Альфия Галимова
• *Миссис Бизнес Казань:* Альбина Акбирова
• *Миссис Классик:* Евгения Рипко
• *I Миссис Классик:* Алимжанова
• *II Миссис Классик:* Семенова
• *Миссис Бизнес Голд:* Эльмира Гатауллина
• *I Миссис Голд:* Гульнара Муратова
• *II Миссис Голд:* Марина Хакимова
• *People’s Choice (Приз зрительских симпатий):* Ландыш Королькова
• *Миссис бизнес Талант:* Валентина Тарбеева
• *Королева социально значимого бизнеса:* Дарья Логинова
• *Татарстан ж'ыены (Гордость Татарстана):* Разина Минниханова
• *Достояние Татарстана:* Лилия Гайнуллина
Конкурс "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан" стал значимым событием, которое не только продвигает идеи равенства и женского лидерства, но и создаёт платформу для обмена опытом и налаживания полезных контактов в бизнесе.