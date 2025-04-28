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Финал конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан" 2025: Вдохновение для новых лидеров

25 апреля 2025 года в Казани прошёл финал "Мисс...

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Казань, 25 апреля 2025 года – В РК "Пирамида" прошел финал конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан", который вновь продемонстрировал высокие стандарты делового взаимодействия и активное участие женщин в предпринимательской сфере. Событие собрало ведущих представителей бизнеса, культурных организаций и средств массовой информации, подчеркивая важность женского лидерства для экономического развития региона.

В этом году на конкурс было принято 29 заявок от участниц, каждая из которых представила свои достижения в различных отраслях. Конкурсантки не только обсуждали свои бизнес-инициативы, но и активно участвовали в социальных проектах, демонстрируя, что успех в бизнесе неразрывно связан с социальной ответственностью. В рамках мероприятия прошло 10 мастер-классов, направленных на развитие навыков и компетенций, необходимых для карьерного роста.

Конкурсанты продемонстрировали свое творчество, видеовизитки и выступления, рассказывая о своих личных историях успеха и бизнес-инициативах. Эти элементы не только обогатили программу, но и послужили вдохновением для будущих поколений предпринимателей.

В состав жюри вошли опытные и успешные бизнесмены, представители ТПП,ФПП ,КАзГИК и известные блогеры.

Финал конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан" прошел во второй раз в рамках регионального этапа всероссийского конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Россия". Это событие привлекло внимание инвесторов и представителей СМИ, еще раз подтверждая значимость женского лидерства в бизнесе на региональном уровне.

Конкурс "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан" также был удостоен серебряной награды на всероссийском фестивале "Серебряный Меркурий ПФО", что свидетельствует о его признании на федеральном уровне.

Победительницы 2025:

•⁠ ⁠*Гран-при:* Рита Хабирова

•⁠ ⁠*Королева бизнеса:* Лилия Валиуллина

•⁠ ⁠*Мисс Бизнес:* Анастасия Баранова

•⁠ ⁠*I Вице Мисс Бизнес:* Гузель Галявиева

•⁠ ⁠*II Вице Мисс Бизнес:* Эндже Халиуллова

•⁠ ⁠*Миссис Бизнес Татарстан:* Элина Гарипова

•⁠ ⁠*I Вице Миссис Бизнес:* Марина Сотина

•⁠ ⁠*II Вице Миссис Бизнес:* Альфия Галимова

•⁠ ⁠*Миссис Бизнес Казань:* Альбина Акбирова

•⁠ ⁠*Миссис Классик:* Евгения Рипко

•⁠ ⁠*I Миссис Классик:* Алимжанова

•⁠ ⁠*II Миссис Классик:* Семенова

•⁠ ⁠*Миссис Бизнес Голд:* Эльмира Гатауллина

•⁠ ⁠*I Миссис Голд:* Гульнара Муратова

•⁠ ⁠*II Миссис Голд:* Марина Хакимова

•⁠ ⁠*People’s Choice (Приз зрительских симпатий):* Ландыш Королькова

•⁠ ⁠*Миссис бизнес Талант:* Валентина Тарбеева

•⁠ ⁠*Королева социально значимого бизнеса:* Дарья Логинова

•⁠ ⁠*Татарстан ж'ыены (Гордость Татарстана):* Разина Минниханова

•⁠ ⁠*Достояние Татарстана:* Лилия Гайнуллина

Конкурс "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан" стал значимым событием, которое не только продвигает идеи равенства и женского лидерства, но и создаёт платформу для обмена опытом и налаживания полезных контактов в бизнесе.

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