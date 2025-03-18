Еще три года назад путешествия казались простой рутиной: купил билет, заполнил анкету, получил визу – и вот ты уже пьешь кофе в Париже или гуляешь по улочкам Рима. Но после 2022 года для многих границы словно захлопнулись. «Теперь точно никуда не пустят», – говорили в соцсетях, а друзья убеждали: «Лети в Турцию или Сербию, с визами всё бесполезно».​

Прошло три года, но страхи остались. До сих пор можно услышать: «Шенген? Его вообще ещё дают?», «Всё сложно, даже пробовать не буду», «Сейчас только безвизовые страны!» Но правда в том, что мир не закрылся. Напротив – россияне продолжают ездить, а визы оформляют сотни тысяч людей.​

По данным ТАСС, в 2024 году россиянам было выдано 565 069 шенгенских виз, что на 25% больше по сравнению с 2023 годом. Из них 90% были выданы с целью туризма.

Редакция ProKazan пообщалась с Анастасией Калининой, руководителем визового агентства VISA-BOUTIQUE в Казани, и визовым экспертом Мариной Илюшиной. Они объяснили, как обстоят дела с визами в 2025 году, какие страны ждут туристов, и что делать, если вам кажется, что «визу точно не дадут».

— Многие уверены, что получить визу в Европу сейчас почти невозможно. Это правда?

— Нет, это миф. Визы дают, просто важно понимать, какие страны остались лояльными, а где действительно ужесточили правила. Например, Германия сейчас – главный визовый бастион. Они требуют не только полный пакет документов, но и оплаченные авиабилеты, забронированный отель и страховку европейского образца. Российские банковские справки там не принимают, нужны документы из европейских или казахстанских банков. А если в прошлом были нарушения визового режима, получить визу практически невозможно.

— Значит ли это, что Шенген теперь закрыт?

— Совсем нет! Франция, Италия и Испания продолжают выдавать визы без лишних сложностей. Они не требуют предоплаченных билетов и отелей, а срок действия визы может достигать двух лет. Португалия и Швейцария также работают в стандартном режиме. Это значит, что можно оформить визу через эти страны и свободно путешествовать по всей Европе.

— Что с азиатскими направлениями?

— Здесь всё стабильно. Китай и Япония по-прежнему выдают визы без особых сложностей. Например, китайская виза оформляется в стандартные сроки, а японская – всего за четыре дня. Единственное нововведение – теперь для японской визы требуется банковская справка с оригинальной печатью, хотя раньше принимались электронные версии.

— Получается, всё зависит от стратегии подачи документов?

— Именно так. Важно не просто подать документы, а выбрать правильный маршрут оформления. Иногда проще получить визу во Францию или Испанию, чем пытаться пройти через Германию с высоким риском отказа. Если грамотно подготовить документы и учитывать актуальные требования, проблем не возникнет.ё





— Как избежать отказа при подаче?

— Главное – понимать требования конкретной страны, собирать полный пакет документов и не нарушать визовый режим. Если действовать с умом и следовать рекомендациям специалистов, вероятность успешного оформления визы будет высокой.

Получение визы – это не удача, а четкий алгоритм действий. VISA-BOUTIQUE следит за актуальными изменениями и помогает выбрать оптимальный маршрут подачи, чтобы избежать отказов и задержек. Европа, Азия, США – специалисты агентства оформляют визы в разные страны, делая процесс быстрым, понятным и комфортным. Доверьте подготовку документов профессионалам и путешествуйте без стресса и лишних сложностей.

— Говорят, что россиянам начали отказывать в визах по негласным причинам. Это правда?

— В некоторых странах действительно наблюдается субъективный подход. Например, Германия и страны Прибалтики нередко создают дополнительные препоны. Даже если у заявителя идеальный комплект документов, отказ всё равно возможен.

— В чём причина таких отказов?

— Иногда это формальные нюансы, которые кажутся незначительными, но становятся решающими. Например, несовпадение дат в заявке и в справке с работы может вызвать подозрение. Или маршрут включает несколько стран, но документы подаются через консульство той, где заявитель планирует провести меньше всего времени. Это расценивается как нарушение правил подачи.

— Получается, решения принимаются субъективно?

— Да, и это видно. Два человека с одинаковыми анкетами могут получить совершенно разные решения: один — визу на пять лет, другой — отказ без объяснения причин. Возникает ощущение, что у некоторых консульств есть внутренние негласные инструкции, которые не афишируются.

— Значит ли это, что россиянам стало сложнее получать визы?

— И да, и нет. Важно понимать, куда подавать документы. Есть страны, где заявки рассматриваются по документам, а не по национальности. Главное — заранее изучить политику консульства и выбрать стратегию подачи, которая минимизирует риски отказа. Это именно тот случай, когда грамотный подход делает процесс намного проще.

VISA-BOUTIQUE берёт на себя не только оформление виз, но и услуги страхования, бронирование билетов, фото и биометрию. Всё, что нужно для поездки, можно сделать в одном месте, без лишних хлопот.

— Как сейчас обстоят дела со сроками рассмотрения виз в США и Европе?

— В Шенгенской зоне сроки стали менее предсказуемыми. Раньше стандартное рассмотрение занимало 5–10 рабочих дней, теперь процесс может растянуться на несколько недель или даже месяцев. Особенно это касается стран с ужесточённой политикой, таких как Германия. В то же время Франция, Италия и Испания работают быстрее – в некоторых случаях виза оформляется за пару недель.

— А как с визами в США?

— Здесь ситуация принципиально другая. Во-первых, подать документы в России невозможно – приходится обращаться в консульства третьих стран. Это автоматически увеличивает сроки ожидания. Например, в Казахстане и Турции записаться на собеседование сложно, и очередь может растянуться на несколько месяцев.

— Насколько важно само собеседование?

— Оно проходит очень быстро – обычно не дольше двух минут. Но важный нюанс в том, что решение часто принимается ещё до встречи с консулом. Если отказ предопределён, никакие объяснения ситуацию не изменят. Поэтому правильная подготовка документов играет ключевую роль.

— Что такое «идеальный кейс» для визы?

— Это заявитель, который максимально убедительно показывает, что обязательно вернётся домой.

Первое – финансовая стабильность. Официальная работа, адекватный доход. Если в справке указан средний заработок, а в выписке внезапно появляется миллион рублей, у консула сразу возникнут вопросы.

Второе – прозрачность документов. Всё должно быть настоящее, с живыми печатями, без фальшивых справок «для галочки». Некоторые консульства даже требуют, чтобы заявитель лично приходил в банк за выпиской, чтобы исключить подделки.

Третье – логика поездки. Если человек работает, но запрашивает визу на два месяца, это вызывает сомнения. Стандартный срок – 2–3 недели, что соответствует типичной продолжительности отпуска в России.

VISA-BOUTIQUE гарантирует результат: либо клиент получает визу, либо ему возвращают деньги. Профессиональный подход и знание всех требований консульств позволяют минимизировать риски отказа.

— Можно ли обжаловать отказ в визе?

— Формально да, но на практике это редко даёт результат. Консульства не объясняют причин отказа – максимум, что увидит заявитель, это расплывчатая формулировка «недостаточно доказательств привязанности к родине».

Апелляцию можно подать не во всех странах. Например, во Франции и Германии такая возможность есть, но процесс может затянуться на несколько месяцев, а результат всё равно будет зависеть от субъективного решения.

Если ранее был получен отказ, это не означает, что визу больше не дадут. В базе агентства более 450 решений для таких случаев, и специалисты помогают выбрать оптимальный вариант подачи.

— В каких случаях есть смысл обжаловать?

— Только если отказ явно связан с ошибкой – например, не хватило какого-то документа или произошёл технический сбой. В остальных случаях проще подать новую заявку, предварительно исправив слабые места, — отмечает Марина Илюшина, эксперт VISA-BOUTIQUE.

Если причина отказа связана с нарушением визового режима или подозрениями в эмиграционных намерениях, шансов почти нет.

— Какие визы выбирают те, кому отказали в туристической?

— Люди ищут альтернативные варианты. Чаще всего это:

Бизнес-визы, если есть приглашение на командировку.

Учебные визы, например, для языковых курсов.

Визы талантов, если у заявителя есть значимые достижения в науке, искусстве или спорте.

Некоторые рассматривают визу невесты/жениха, но здесь не всё так просто. Это не просто формальность – консульство требует убедительные доказательства реальных отношений.

За последние три года визовая политика изменилась, но это не значит, что путешествия стали невозможными. Миф о закрытых границах давно устарел – европейские и азиатские страны продолжают выдавать визы, а число успешных заявок только растёт.

Однако теперь процесс требует более продуманного подхода. Консульства усилили проверку документов, увеличились сроки рассмотрения, в некоторых странах выросло количество отказов. Это не повод отказываться от поездок, но важно понимать, как выбрать оптимальную стратегию подачи и минимизировать риски.

Грамотная подготовка – ключ к успешному получению визы. Важно учитывать нюансы каждой страны, корректно оформлять документы и заранее исключать возможные причины отказа. Специалисты VISA-BOUTIQUE помогут пройти этот путь уверенно, подготовив всё так, чтобы ваша заявка соответствовала актуальным требованиям.

Мир открыт для тех, кто знает новые правила.