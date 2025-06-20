Если давно не заглядывали в сторону Усад, пора это сделать. За последние десять лет здесь вырос настоящий город в городе — со своими маршрутами, настроением и даже собственной станцией аэроэкспресса. В центре этой истории — жилой комплекс «Южный парк» от компании «Суварстроит».

Это не просто дома, а продуманный кластер. Каждый из трёх проектов в микрорайоне Суварово задаёт своё настроение. «Южный парк» — про семейность, уют и спокойствие. Рядом — «Станция Спортивная», где акцент сделан на активный образ жизни и спортивную инфраструктуру. А «Времена года» — это уже камерное, почти курортное пространство для тех, кто хочет тишины и уединения.

— Фасад состоит из трех видов материала – это кирпич, фасадная плитка и композит, все вместе они создают стильный и лаконичный образ дома. Также мы использовали красивую подсветку по всему фасаду, что сильно выделяет дома среди других в этом микрорайоне, — рассказывает Мифтахутдинов Фанис, руководитель проекта.

Добраться сюда несложно. До метро «Проспект Победы» — около 20 минут на автобусе. У комплекса есть своя остановка. А ещё здесь уже два года работает станция аэроэкспресса «Южный парк» — можно доехать до вокзала за 20 минут, без пробок и пересадок. Проезд стоит 36 рублей. Это место, где вопрос «а нужна ли машина?» уже звучит не как шутка.

Архитектура, фасады и фонтаны, которые никто не ждал

«Южный парк» строится по монолитно-каркасной системе — здания рассчитаны на срок службы более 100 лет и допускают реконструкцию без сноса. Но в глаза первым делом бросается не технология, а облик. Угловое остекление, панорамные окна, фасады из клинкерного кирпича и композитных панелей, стеклянные входные группы — всё выглядит на уровне бизнес-класса.

— Мы не хотели выделиться. Хотели сделать по-настоящему классное жильё — и, кажется, получилось, — говорит коммерческий директор «Суварстроит» Марсель Абдулхаев.

Во дворе — площадь фонтанов длиной 87 метров. Они абсолютно безопасны для жителей, в том числе и маленьких детей. Вечером всё это подсвечивается атмосферной иллюминацией.

— Это была мечта наших жильцов. Мы долго думали, как реализовать её технически — и в итоге сделали. Получилось красиво и нестандартно, — добавляет он.

Система «Умный дом»: Telegram, Алиса и вода, которая перекрывается сама

В «Южном парке» умный дом — это не про Wi‑Fi в подъезде или камеру у лифта. Это полноценная система, которая делает квартиру похожей на гаджет.

— Мы не просто добавили "умные" функции в каждый дом. Мы встроили их в повседневную жизнь. Управление светом, водой, дверями, домофоном — всё это можно делать голосом или через Telegram, — рассказали журналистам на пресс-туре.

Да-да, Telegram. Именно туда приходят уведомления: кто открыл дверь, сработал ли датчик движения, есть ли протечка. В каждой квартире — голосовой помощник «Алиса», датчики освещения, автоматическое перекрытие воды и даже умный клапан приточной вентиляции, который обеспечивает постоянный приток свежего воздуха, а зимой - подогретого.

— Однажды вы говорите: "Алиса, открой домофон" — и уже не хотите возвращаться к кнопкам. Это и удобно, и безопасно.

Жильцы могут отправлять заявки в управляющую компанию голосом, счётчики подают данные автоматически, а управлять шторами в квартирах с дизайнерским ремонтом можно по команде. Умный дом здесь — не фишка, а новая норма.

Что такое бульвар «Абрикосовый», зачем в ЖК шахматы и теплицы

Во дворе «Южного парка» — ни одной машины. Вместо парковки здесь канатная горка «Волна», воркаут-зоны и даже уличные шахматы с креслами под перголами.

— Мы хотели вернуть ощущение двора, где все знакомы. Потому поставили лавочки у подъездов — вроде мелочь, а это место встречи, — объясняют на встрече.

Через весь комплекс проходит зелёная прогулочная линия, отделяющая дома от шумной магистрали. Здесь расположились аллея «Солнечная», сквер «Чайка», сквер трав, бульвар «Абрикосовый». По парку можно не просто пройтись: здесь установлены игровые площадки, мягкое безопасное покрытие из резиновой крошки, множество зон для отдыха и пикников, а также дорожки из гальки и террасной доски.

Рядом — теплица с автополивом, системой автопроветривания и уборочным инвентарём, а также грядки для жителей. Есть даже отдельная зона для выгула собак с тренажёрами.

Покрытие дорожек тоже с характером: галька «яшма», брусчатка из камня и террасная доска, которая сочетается с натуральными оттенками фасадов.

Дизайнерский ремонт, мебель и техника—всё включено

В одной из башен «Южного парка» — действительно уникальный для города формат: квартиры с готовым дизайнерским ремонтом, куда можно заехать сразу после получения ключей. Это не просто отделка — это полноценное решение «под ключ», выполненное с вниманием к деталям.

Два цветовых сценария — тёплый беж и стильный серый. Кухня из австрийского ЛДСП Egger, встроенная бытовая техника, мебель, гардеробные системы и натяжные потолки. В ванной — крупноформатный керамогранит и премиальная сантехника Lemark (Чехия).

Технологии тоже на высоте: в этих квартирах расширенная система «Умный дом» — управление шторами голосом, автоматическая настройка тёплого пола в санузлах, свет и безопасность — всё под контролем.

Входные группы во всех домах оформлены как стильные городские лобби с тёплым освещением. Внутри — не просто красивая отделка, но и продуманные удобства: отдельная комната для мытья лап питомцам после прогулки и ещё одно помещение для хранения велосипедов и спортивного инвентаря. Всё сделано так, чтобы каждый день был максимально комфортным — даже мелочи радуют.

ЖНК «СУВАРСОЮЗ» — рассрочка без банка и головной боли

Вместо ипотеки — жилищно-накопительный кооператив «СУВАРСОЮЗ». Достаточно внести 30% — и можно заезжать. Остальное выплачивается в рассрочку до 5 лет, без участия банка и требований к кредитной истории.

Прописаться можно сразу. Право собственности — после полной выплаты. Кооператив работает по федеральному закону и находится под контролем Центробанка.

В «Южном парке» не считают цену за метр — считают, за что вы реально платите. Панорамные окна, система «умный дом», свежий воздух с подогревом, стильные входные группы, благоустроенные дворы без машин — всё это уже включено в стоимость.

А совсем рядом с домом строится современный торговый центр — магазины, кафе, полезные сервисы будут в пешей доступности. Жить в «Южном парке» удобно уже сейчас, и будет ещё комфортнее с каждым месяцем.

— Вы покупаете не просто стены, а комфортную среду, где хочется жить, — подчёркивают в «Суварстроит».