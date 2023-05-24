Только за 2022 год на предприятиях России, по данным EcoStandart, на производствах произошло 4639 несчастных случаев с тяжелыми последствиями, 991 человека не удалось спасти. Это на 2% больше, чем годом ранее. Безопасность на рабочем месте – это основа. Но как сократить количество несчастных случаев или вовсе свести их число к нулю?

В первую очередь, объяснять сотрудникам важность соблюдения техники безопасности на рабочем месте. Однако слова нужно подкреплять делами, поэтому можно проводить мероприятия, которые позволят не только сплотиться, а углубленно изучить безопасность труда и применять свои знания на практике.

Как организовать мероприятие, которое мотивирует сотрудника углубленно изучить безопасность труда и позволит проявить свои знания на практике? За ответом на этот вопрос редакция ProKazan обратилась в «Транснефть - Прикамье». Ведь именно у них на производстве нулевые показатели по количеству несчастных случаев!

Охрана труда – приоритет

Сотрудники АО Транснефть-Прикамье

17 мая Транснефть-Прикамье провело мероприятие, посвященное охране труда. Отметим, что уже 7-й год компания повышает уровень безопасности в том числе при помощи конкурсных программ.

Заместитель главного инженера – начальник управления безопасности труда и производственного контроля Ишалин Эдуард Ринатович рассказал, почему предприятие из года в год продолжает устраивать масштабный праздник с конкурсной программой на Всемирный день охраны труда.

Ишалин Эдуард Ринатович, заместитель главного инженера – начальник управления безопасности труда и производственного контроля

«Это мероприятие мне нравится тем, что оно работает сразу на несколько целей! Мы не только напоминаем сотрудникам правила безопасности труда, но и демонстрируем, почему эти знания жизненно важны. Жизнь человека бесценна, поэтому охрана труда – это наш приоритет. Руководство компании на первый план ставит отсутствие травматизма на предприятии, и именно поэтому количество несчастных случает у нас нулевое».

В соревнованиях приняли участие команды, сформированные из работников РНУ (районных нефтепроводных управлений) компании. Всего участникам предстояло показать себя в девяти конкурсных программах.

9 конкурсов – 9 шагов к безопасности на рабочем месте

Конкурс "По стопам родителей"

Задания, попавшие в программу, оказались здесь неслучайно: помимо проверки знаний непосредственно об охране труда, работники демонстрировали способность понимать друг друга без слов, соревновались в памяти и смекалке.

Был и конкурс, который растрогал всех присутствующих, – “По стопам родителей”. Игрокам было дано домашнее задание: провести с детьми беседу на тему безопасности на рабочем месте. Далее ребенок должен нарисовать рисунок на соответствующую тему. Это прекрасный повод в очередной раз провести с детьми беседу, чтобы с малых лет сформировать понимание, насколько важна безопасность на рабочем месте. Однако самым важным для работников Транснефть-Прикамье стало напоминание: родитель, тебя ждут дома, будь аккуратен и внимателен на работе!

Готов к труду и обороне!

Конкурс "Готов к труду и обороне"

Каждый сотрудник предприятия перед выходом на работу сдает обязательный экзамен на знание основ охраны труда. Однако теории недостаточно, необходима практика: работник обязан знать, как действовать в случае чрезвычайного происшествия.

Для проверки этих навыков был придуман сугубо практический конкурс-эстафета: “Готов к труду и обороне”. Задача каждой команды – как можно раньше пройти 2 этапа, где необходимо продемонстрировать умение быстро обращаться с противогазом, специальной одеждой и прочими средствами индивидуальной защиты.

Роза Фаттахова, оператор нефтепродуктоперекачивающей станции

«Эти мероприятия помогают нам получить новые знания! При подготовке к конкурсу мы подробно изучали каждый аспект трудовой безопасности для работников разных должностей. Это расширяет кругозор! Мы начали готовиться с марта, занимались каждую неделю. За это время я получила внушительный багаж знаний!» – говорит оператор нефтепродуктоперекачивающей станции Роза Фаттахова, единственная девушка, которая приняли участие в конкурсе, капитан команды.

Санитарный пункт

Конкурс "Санитарный пункт"

“Санитарный пункт” – конкурс, который позволяет проверить, насколько сотрудники готовы в случае необходимости оказать первую помощь. В рамках конкурса были проверены навыки сердечно-легочной реанимации и наложение шины на имитированный перелом голени.

Ильнур, сотрудник Ромашкинского РНУ

“Я рад, что на нашем предприятии уделяется такое внимание безопасности. Никогда не знаешь, что может случиться. Мы должны уметь оказывать первую медицинскую помощь, когда-то эти знания могут помочь спасти жизнь!” - говорит Ильнур, сотрудник Ромашкинского РНУ.

Конкурсы, где важна не победа

Участники мероприятия "День охраны труда"

АО «Транснефть-Прикамье» – предприятие, которое показывает нулевую статистику по травматичности на производстве. И это впечатляет!

Каждый участник конкурса был награжден, а победители получили особо щедрые подарки. Однако стоит признать, что в рамках данного мероприятия участие гораздо важнее победы.

Автор статьи: Крутовских Яна Денисовна