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ВТБ: ставки по вкладам на российском рынке покажут умеренный рост

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Несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ РФ, ключевые игроки рынка взяли паузу и не стали оперативно повышать процентные ставки по сберегательным продуктам. Мы ожидаем, что реакция последует в ближайшие пару недель, но будет достаточно сдержанной. По оценке ВТБ, средний рост ставок по вкладам может составить до половины от размера повышения «ключа», т.е. остаться в пределах 0,5 п.п. Об этом заявила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Максимальная доходность по вкладам на рынке по-прежнему будет доступна клиентам при размещении на три года, и может превысить текущий уровень в 12%. Высокие ставки останутся и в сегменте краткосрочных вкладов, где среднерыночная ставка, по нашей оценке, зафиксируется на уровне 11% годовых. Повышенную доходность вкладчики смогут получить и по накопительным счетам: так называемые «приветственные» ставки для новых клиентов будут находиться на уровне 12% годовых.

Увеличение ставок по сберегательным инструментам будет стимулировать дополнительный приток средств населения в банки. «Подогревать» интерес вкладчиков будут и специальные продукты, которые появятся на рынке в традиционно «высокий» сезон в четвертом квартале. На этом фоне мы ожидаем, что по итогам года объем средств на счетах и депозитах физлиц вырастет на 19%, что станет для России рекордом за последние восемь лет. ВТБ опередит рынок и увеличит свой розничный портфель пассивов на 24%.

В текущих экономических условиях основной спрос вкладчики будут предъявлять на краткосрочные инструменты. Сегодня в ВТБ на долю трехмесячных депозитов приходится более половины от всех открываемых инструментов, в то время как на сроки от полугода до года привлекается порядка 45% депозитов, а продукты сроком от года занимают всего 5% от общего объема рублевого привлечения. До конца года можно ожидать сохранения сложившейся структуры привлечения.

На фоне дедолларизации основным сберегательным инструментом для россиян по-прежнему будет выступать отечественная валюта. За январь-август 2023 года ВТБ нарастил портфель пассивов в рублях уже на 12%, и сейчас он достигает 5,2 трлн рублей. Одновременно продолжит снижаться объем депозитов в «недружественных» валютах - долю доллара и евро замещает китайский юань. В ВТБ его доля в общем объеме сбережений физлиц в иностранной валюте с начала года удвоилась и достигла 23%. По итогам года мы ожидаем, что этот показатель превысит 30%.

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