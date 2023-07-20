Телефонные атаки нового типа или как не стать пособником терроризма

Ни для кого не секрет, что XXI век – это эпоха информационных войн. Последние события в мире в очередной раз подстегнули информационное противоборство: телефонные атаки становятся всё более изощреннее и опаснее. Мошенники уже не ограничиваются выманиванием денег, заставляя человека взять кредит или отправить все сбережения на «безопасный счёт». Всё чаще киберпреступники побуждают граждан совершать противоправные действия: нападать на военкоматы, отделения полиции и банков. Под влиянием мошенников потерпевшие граждане сами преступают закон и идут на преступление.

Сотрудники Управления безопасности Волго-Вятского банка Сбербанка* рассказали о телефонных атаках нового типа и дали рекомендации как не стать преступником по указанию телефонных мошенников.

Всё начинается с «классической» схемы обмана: злоумышленники под видом сотрудников службы безопасности банков или правоохранительных органов под различными предлогами убеждают собеседника оформить кредит в банке или перевести денежные средства на «безопасные счёта». При этом в ход идут звонки через телефон или мессенджеры, фейковые справки, удостоверения, постановления с подписями и печатями.

Далее разворачивается сложная схема психологических манипуляций. Выясняется, что спасти денежные средства якобы помешала некая преступная группировка, участники которой работают в отделении банка. Сбитому с толку человеку внушают, что для поимки виновных лиц необходимо выполнить определенное «задание». Мошенники побуждают жертву устроить «дымовую завесу», активировать в отделении банка фейерверк, поджечь входную дверь или бросить коктейль Молотова в клиентский зал.

Цель преступников одна — нарушить работу учреждения, фактически — совершить теракт. Их не волнует ни жизнь, ни здоровье тех, кто может оказаться рядом, ни дальнейшая судьба самого обманутого.

При этом, совершая подобные действия, жертвы несут угрозу в первую очередь для себя, так как обращение с неизвестными взрывоопасными и горючими средствами – это всегда риск.

В ряде случаев, когда мошенникам удается похитить денежные средства жертвы, они «раскрывают карты» и предлагают вернуть похищенное в обмен на акт диверсии: напасть на сотрудника банка, облив его зеленкой или бросив петарду.

В конечном итоге, денежные средства не возвращают, а жертва, выполняя задания телефонных мошенников, сама становится преступником.

Схемы мошенников постоянно трансформируются, но суть всегда остается одна – нанести максимально возможный ущерб – как самому клиенту, так и банку, в котором обслуживается клиент.

Как защититься? Эксперты Волго-Вятского банка Сбербанка рекомендуют всегда трезво оценивать ситуацию и следовать элементарным правилам защиты:

Будьте бдительными: не вступайте в разговор с мошенниками по телефону, не предоставляйте в ходе разговора свои данные и ни в коем случае не следуйте указаниям собеседника, кем бы он ни представлялся. Если полученная информация о сохранности ваших денежных средств вызывает сомнение или тревогу, обратитесь в отделение банка или по официальным номерам телефонов. Если вы все же стали жертвой мошенников, сообщили данные о счетах и картах, смс-пароли, незамедлительно обратитесь в Контактный центр банка по телефону, размещенному на оборотной стороне карты, или номеру 900, с сообщением о случившемся и инициируйте блокировку банковских карт и счетов. После чего, проинформируйте о случившемся полицию. Не будьте безучастны. Предупредите своих родственников и друзей о новой уловке киберпреступников. Помните, что реальные сотрудники банков, правоохранительных органов и других официальных организаций никогда не призывают под каким-либо предлогом совершать общественно опасные действия.

Берегите себя и не попадайтесь на уловки мошенников.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.