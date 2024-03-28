Татарстанцы оплатили более 1 миллиона покупок с помощью SberPay

В 2023 году жители Татарстана более 1 миллиона раз оплатили товары и услуги через сервис SberPay. При этом значительная часть таких платежей была совершена онлайн: их доля составила 40% от общего количества покупок в интернете.

Сервис SberPay позволяет совершать безналичные операции в интернете, не вводя реквизиты банковской карты. Это удобно, так как исключает ошибки на стадии заполнения платёжной формы, и безопасно, потому как данные держателя карты не передаются на сторонние сайты.