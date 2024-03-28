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Татарстанцы оплатили более 1 миллиона покупок с помощью SberPay

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В 2023 году жители Татарстана более 1 миллиона раз оплатили товары и услуги через сервис SberPay. При этом значительная часть таких платежей была совершена онлайн: их доля составила 40% от общего количества покупок в интернете.

Сервис SberPay позволяет совершать безналичные операции в интернете, не вводя реквизиты банковской карты. Это удобно, так как исключает ошибки на стадии заполнения платёжной формы, и безопасно, потому как данные держателя карты не передаются на сторонние сайты.

Юлия Базилюк, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Сервис SberPay значительно повышает скорость операций, делая процесс оплаты комфортным и безопасным. Пользователям не нужно помнить, сколько средств есть на счете: эта информация будет доступна непосредственно перед совершением покупки. Кроме того, сервис не имеет привязки к какой-то конкретной карте: клиент может выбрать для оплаты любую из имеющихся».

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