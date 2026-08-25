Владелец OnlyFans получил $700 млн дивидендов перед смертью

Леонид Радвинский, владелец платформы OnlyFans, получил 700 миллионов долларов дивидендов незадолго до смерти. Данные опубликовала газета Financial Times со ссылкой на отчет компании Fenix International для регуляторов.

За год по ноябрь 2025 года выручка компании выросла до 1,6 миллиарда долларов, а прибыль — до 715 миллионов долларов, увеличившись на 5%. Почти всю сумму основатель забрал себе.

Из документов следует, что 535 миллионов долларов бизнесмен получил за 2025 финансовый год, еще 174 миллиона — уже после закрытия периода. Годом ранее выплаты составляли 497 миллионов долларов.

Радвинский купил OnlyFans в 2018 году, а с 2021-го владел платформой единолично. По данным Bloomberg, за все время контроля он вывел дивидендами более 1,8 миллиарда долларов. Предприниматель умер в марте 2026 года в возрасте 43 лет от рака, его состояние оценивалось почти в 5 миллиардов долларов.