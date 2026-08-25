Экономика

Тульская область начала добычу на крупнейшем в ЦФО месторождении известняка

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Тульской области началась добыча на крупнейше...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Тульской области началась добыча на крупнейшем в Центральном федеральном округе месторождении строительного известняка. В дальнейшем здесь планируется создать горнодобывающий кластер.

Реализация проекта идет на фоне общероссийского сокращения инвестиций в отрасль нерудных строительных материалов. По данным BusinesStat, в 2025 году рынок этой продукции сократился на 14–16%. Спрос почти полностью обеспечивается внутренним рынком, а его динамика зависит от ситуации в строительстве, где драйверами выступают нацпроекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда».

Как сообщает журнал «Цемент и его применение» (jcement.ru), за год объем инвестиций в отрасль снизился на 67,7% — с 155 до 50 миллиардов рублей. При этом число реализуемых инициатив выросло на 4,3%. На май 2026 года насчитывается 211 проектов с совокупным объемом инвестиций 77,3 миллиарда рублей; 66,1% из них находятся на этапах геологоразведки и оценки ресурсов. Приостановлен 21 проект стоимостью 30,2 миллиарда рублей, а за последние два года отменены 16 проектов с общим объемом инвестиций 34,3 миллиарда рублей.

Региональное минприроды официально зафиксировало добычу первого кубометра керамзитовой глины на Рюриковском месторождении. Эта площадка занимает первое место в ЦФО по запасам строительного известняка: более 66 миллионов кубометров известняка и 14 миллионов кубометров глины. Содержание карбоната кальция в сырье составляет 99,66%, что превышает средние показатели по ЦФО. Разработку ведет группа инвесторов во главе с тульской горнодобывающей компанией.

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