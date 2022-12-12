«Открытие Авто»: большинство автовладельцев ПФО готовы платить за проезд по платной трассе не более 500 рублей

37% автовладельцев округа пользуется платными трассами с разной степенью интенсивности. 46% опрошенных полагают, что платных дорог в регионе недостаточно. 80% при этом не готовы платить за разовый проезд по платной трассе более 500 рублей. Таковы результаты опроса, проведенного «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»)*.

37% автолюбителей ПФО пользуются платными трассами, однако частота использования пока еще низкая. 27% автовладельцев ездят по платным дорогам несколько раз в год, 3% - раз в месяц, 4% - несколько раз в месяц, 3% - несколько раз в неделю.

63% в принципе не ездят по платным трассам. В Сибири эта доля достигает 76%, на Дальнем Востоке 75%, тогда как в Москве и Московской области не пользуются платными дорогами всего 18%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 16% опрошенных. Чаще других ожидаемо используют скоростные диаметры молодые автолюбители в возрасте 18-25 лет (70% опрошенных) и мужчины (55% опрошенных), реже всего – водители старше 55 лет (45%) и женщины (52%).

46% считают, что в ПФО достаточно скоростных трасс. 54% полагают, что в регионе скоростных трасс не хватает. Мужчины отмечают нехватку скоростных трасс несколько чаще, чем женщины (54% против 48%).

85% опрошенных не согласны с предложением об увеличении предельной стоимости проезда по платным трассам для легковых автомобилей с 3 рублей до 5-8 рублей за один километр. Они считают, что стоимость проезда и так высокая. 15% согласны на повышение стоимости проезда в случае, если платных трасс станет больше. Наиболее популярна эта идея на Дальнем Востоке (21%), тогда как в Центральном федеральном округе у нее лишь 9% сторонников. Повышение стоимости проезда по платным трассам для легковушек поддерживают 23% автолюбителей в возрасте 18-25 лет и лишь 10% среди тех, кому 56 лет и больше.

Среди основных преимуществ платных трасс (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) респонденты чаще всего называли высокое качество таких дорог (49%), малое количество транспорта (38%), более высокую скорость передвижения (32%), отсутствие светофоров (31%), лучшую пропускную способность дорог (29%) и продуманную организацию движения (22%).

Важно отметить, что стоимость проезда по платным трассам является решающим критерием для автомобилистов при выборе маршрута. 80% жителей ПФО не готовы тратить за разовый проезд по платной трассе более 500 рублей (даже в Московском регионе, где эта доля самая низкая, за этот наиболее приемлемый ценовой диапазон проголосовали 77%). Еще 16% опрошенных могут «раскошелиться» максимум на 1000 рублей. 3% согласны платить за однократный проезд до 2000 рублей, 1% - до 5 000. И наконец, 1% автовладельцев заявили, что любят комфорт в поездке и потому готовы заплатить любую сумму за проезд по платной дороге: более щедрыми оказались женщины, чем мужчины (3% против 1%), и водители в категориях от 18 до 40 лет (3%).

«Правительство России продолжает реализовать амбициозные планы по расширению количества платных трасс. С одной стороны, это позволяет улучшить транспортное сообщение между городами, с другой, как показывает опрос, водители все-таки обеспокоены стоимостью проезда, что может стать сдерживающим фактором для роста спроса на использование платных дорог, — отметил лидер трайба Автофинанс «Открытие Авто» Денис Сорокин.

*Опрос проводился 26 ноября - 1 декабря среди 1520 автовладельцев в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.